Фудпорт с особой атмосферой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы» Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

В аэропорту Пулково сегодня можно найти 26 разных концепций ресторанов и кафе. Мы собрали уникальную гастрономическую матрицу с одной целью — чтобы у пассажира всегда был выбор.

Стейк-хаусы в формате fine dining, семейные ресторации с итальянским радушием, гастрономические локации для знакомства с российским виноделием, яркая восточная кухня, колоритная Грузия и понятный, быстрый, но такой вкусный и разный фастфуд. Здесь вы погружаетесь в клубную атмосферу, где легко завязать знакомство, обсудить планы и впечатления и настроиться на полет. Создание такого антуража — только на 50% творчество. На оставшиеся 50% — математика. Наша формула работы с гастрономией уникальна, и она дала нам возможность создать новый ритуал путешественника: приезжать в аэропорт заранее, чтобы успеть насладиться особой атмосферой.

Мы сократили среднее время, которое турист тратит на предполетное обслуживание, сразу в три раза — до получаса, и в шесть раз — для бизнес-туристов, до рекордных 9–13 минут. И открыли для всех возможность провести время в аэропорту не в очередях, а в ресторане.

Важный фактор — маркетинг быстрых решений. Пассажир должен быстро ориентироваться и в меню, и в концепциях. Мы обслуживаем сразу в трех форматах: полноценный визит (1 час), бизнес-ланч (20 минут) и grab & go. Важно не только настроить работу кухни на все вариации, но и создать интуитивно понятное предложение. Делать это в рамках городских площадок в разы легче, если научиться управлять вниманием пассажиров в аэропорту. Именно поэтому наши партнеры, открывая точки в Петербурге, всегда добиваются успеха.

В октябре мы начали публикацию своего гастрономического гида, чтобы вы могли заранее спланировать не только путешествие, но и ужин в аэропорту. Ищите информацию в наших социальных сетях и на сайте аэропорта.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)