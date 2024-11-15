Передовая на передовой

В прокат выходит «Великая» — крайне тенденциозный байопик легендарной военной корреспондентки Ли Миллер.

Текст: Зинаида Пронченко

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Юг Франции, 1937 год, в саду роскошной виллы, принадлежащей Пабло Пикассо, предаются чревоугодию его друзья — поэт Поль Элюар (Венсан Коломб) с любимой женой Нуш (Ноэми Мерлан), редактор Vogue Соланж д’Айен (Марион Котийяр), галерист Роланд Пенроуз (Александр Скарсгорд) и недавно примкнувшая к их беззаботной компании Ли Миллер (Кейт Уинслет). Бывшая модель, увлекшаяся фотографией, она сбежала от мужа-миллионера, с которым умирала от скуки в Каире. Между сухопарым Роландом и без стеснения возлежащей топлес Ли вспыхивает страсть, что моментально затмевает неизбежные разговоры о политике — а ведь в Берлине уже вовсю хозяйничает Адольф Гитлер. Через пару лет он развяжет Вторую мировую войну, и Ли, переехавшая вслед за Роландом в Лондон и занимающаяся вместе с Сесилом Битоном съемками модных платьев, будет вынуждена признать, что место истинного художника теперь не в офисе глянцевого журнала, а на передовой. Пришло время запечатлевать не ускользающую красоту, а ковровые бомбардировки. Выбив с трудом право на работу, она вместе с журналистом Life Дэвидом Шерманом отправится на фронт и станет военкором. Вместе с армией союзников Миллер высадится на пляже Нормандии, возьмет Сен-Мало, освободит Париж, доберется до апартаментов фюрера в Мюнхене, где сделает легендарный автопортрет в ванной, наконец, войдет в Дахау и Бухенвальд. Репортаж о лагерях смерти опубликует американский Vogue под заголовком «Поверьте в это».

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Байопик Ли Миллер на фоне новой волны феминизма, спровоцированной делом Вайнштейна, был лишь вопросом времени, а в итоге оказался чистой формальностью. За ее сложную судьбу, безусловно являющуюся дидактическим примером для представителей прессы, переживающей нынче кризис идентичности, взялась уважаемая кинооператорка Эллен Кюра, решившаяся зачем-то дебютировать в режиссуре. Не исключено, что исполнительница главной роли Кейт Уинслет (кажется, именно в ее честь российские прокатчики переименовали картину из «Ли» в «Великую») стала инициатором проекта, справедливо рассудив, что женщины на войне — тема как нельзя актуальная и наверняка оскароносная. Собственно, «Великая» и есть бенефис Уинслет, щедро демонстрирующей зрителям не только обнаженную грудь, но и весь диапазон своих актерских возможностей: она беспрерывно дымит папироской, потеет, выпивает, а также грязно ругается в окопах и в постели. Помимо желания выдающейся артистки покрасоваться в кадре без макияжа, фильм ничем не примечателен и смахивает на школьное изложение с элементами сочинения. Как водится, героиня вспоминает минувшие дни, пересказывая родному сыну за рюмкой коньяка посвященную ей статью «Википедии».

Пресловутый женский взгляд на неженское лицо войны выхватывает из набора существующих о данном предмете клише самые очевидные: сперва Миллер борется со скепсисом коллег противоположного пола в тылу, потом с мизогинией военачальников на поле боя, затем с мировым патриархатом, несмотря на победу добра над злом распускающим руки в подворотнях освобожденного от фашистских захватчиков Парижа. Диктатура прогресса в западной культуре обязывает авторов сегодня водружать знамя равенства и сестринства даже на развалинах Рейхстага — сей факт, к сожалению, превращает их творения пусть и в духоподъемную, но все же карикатурную галлюцинацию. Сюжетная канва в виде финального разговора с любознательным сыном, которого, кстати, очень сдержанно играет новая звезда Джош О’Коннор, окончательно уподобляет происходящее на экране самому известному детскому стихотворению Владимира Маяковского.

Если «Великая» чем-то и выделяется из массива дежурных биографий изменивших ход событий предков, так это занятным историческим умолчанием: в картине, действие которой разворачивается во время Второй мировой, ни слова не сказано о том, кого именно уничтожали в газовых камерах, а затем и сжигали в печах. По-видимому, авторы испугались, что актуальный еврейский вопрос оттянет внимание зрителей от актуального гендерного.

В прокате с 21 ноября

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