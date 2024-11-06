Аптеку для создания редких лекарств запустят в Сириусе в 2025 году

Производственная аптека, где будут изготавливаться российские лекарства от орфанных заболеваний, откроется в Сириусе в первом полугодии 2025 года. Ее строит резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» — компания «КФР». Об этом «Ъ-Сочи» рассказал директор по производству компании Андрей Юраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб. Отечественные препараты будут стоить в разы дешевле зарубежных, при этом мы гарантированно сможем обеспечить пациентов необходимыми лекарствами. Запуск производственной аптеки запланирован на первое полугодие 2025 года»,— сказал Андрей Юраков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компаундинговые фармацевтические решения» (дочерняя компания «Р-Фарм Холдинг») зарегистрировано 12 декабря 2022 года на федеральной территории Сириус. Вид деятельности компании — производство фармацевтических субстанций. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. Генеральный директор — Илья Рыжов.

Стоимость лекарств от орфанных препаратов доходит до сотен миллионов рублей. Предполагается, что при запуске аптеки в Сириусе пациенты будут получать их бесплатно.

«На сегодняшний день дети получают препараты за счет президентского фонда "Круг добра". Мы предполагаем, что этот же алгоритм сохранится при создании нашего производственного участка»,— добавил Юраков.

Площадь производственной аптеки составит 3 тыс. кв. м. В ней разместятся производственный участок, офисы, технические помещения и витринная зона.

Разрабатывают лекарства ученые Научно-технологического университета «Сириус», аспиранты и магистранты, включенные в проект. На сегодняшний день ученые Университета «Сириус» уже создали технологии изготовления трех видов препаратов от редких заболеваний. Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию Российского научного фонда, рассказал председатель ученого совета Научно-технологического университета Роман Иванов.

«Важно, чтобы такие дорогостоящие и жизненно необходимые российским пациентам препараты полностью производились в нашей стране. Переход на собственное производство позволит России вкладывать средства в развитие отечественной науки, а не финансировать развитие зарубежной»,— сказал он.

Помимо разработки препаратов, в «Сириусе» создаются методы контроля качества, которые обеспечат безопасность и эффективность лекарственных средств. Планируется, что в будущем здесь будут реализовывать и другие проекты по импортозамещению препаратов, необходимых стране.

Александра Каверина