Начальник управления в мэрии Фитина займет место осужденного директора УрФУ

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина покидает мэрию и переходит на работу в Уральский федеральный университет (УрФУ), сообщил источник «Ъ-Урал». Госпожа Фитина займет место директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ.

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Фото: екатеринбург.рф Людмила Фитина

Фото: екатеринбург.рф

Ранее должность директора института занимал Евгений Шурманов. В октябре его приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, подсудимый похитил более 15 млн руб. из средств, выделяемых на Универсиаду.

Согласно данным сайта городской администрации, Людмила Фитина окончила Свердловский педагогический институт, получив квалификацию специалиста по физической культуры и спорту. С 1987 по 1993 годы являлась игроком гандбольных спортивных клубов БПИ «Минск», «Калининец», «Кубань» (Краснодар), входила в состав молодежной и национальной сборных команд России. Является чемпионкой мира по гандболу. В должности начальника управления госпожа Фитина работает с 2007 года.

Мария Игнатова