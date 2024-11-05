Все дороги ведут в колонию

Советский районный суд Челябинска приговорил Гарника Колозяна, сына руководителя ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, к одному году и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину. Подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. СК считает, что Гарник Колозян передал Сергею Васильчишину 30 тыс. руб. взамен на сокрытие факта дефектов асфальта после ремонтных работ по муниципальному контракту. Уголовное дело в отношении начальника отдела ЮУЦДИИ также направлено в суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил Гарнику Колозяну наказание в виде лишения свободы на один год и пять месяцев в колонии общего режима

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд назначил Гарнику Колозяну наказание в виде лишения свободы на один год и пять месяцев в колонии общего режима

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинске Советский районный суд огласил приговор сыну директора ООО «Уралдорстроя» Нвера Колозяна — Гарнику Колозяну, работавшему в компании директором по общим вопросам. Его признали виновным в передаче взятки начальнику отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину, сообщает прокуратура Челябинской области. Суд приговорил Гарника Колозяна к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком один год и пять месяцев, а также к штрафу 600 тыс. руб. Осужденный признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Приговор не вступил в законную силу.

Гарник Колозян был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. В тот момент он пытался выехать за границу. По версии следствия, 6 сентября прошлого года Гарник Колозян, являясь директором по общим вопросам «Уралдорстроя», передал взятку 30 тыс. руб. начальнику отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» (подведомственная организация министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) Сергею Васильчишину. Взамен организация скрыла наличие дефектов асфальта после работ по муниципальному контракту при составлении акта отбора проб.

Прокуратура Челябинской области также направила в Советский районный суд уголовное дело в отношении Сергея Васильчишина. По версии следствия, помимо Гарника Колозяна, он также получал взятку от сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова в октябре 2023 года.

Сергей Васильчишин принял от него смарт-часы стоимостью 43 тыс. руб. Взамен он не выехал на отремонтированный участок дороги и не сделал отбор проб дорожно-строительных материалов.

Это позволило ускорить процедуру оплаты работ по муниципальному контракту. На имущество Сергея Васильчишина стоимостью 2 млн руб. наложен арест.

Среди фигурантов уголовного дела о получении взяток при строительстве дорог также числится заместитель директора ООО «Уралдорстрой» Никита Иноземцев. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки 30 тыс. руб. Сергею Васильчишину. Уголовное дело в отношении Никиты Иноземцева также было направлено в Советский районный суд Челябинска. Первое заседание состоится 8 ноября 2024 года. По данным прокуратуры Челябинской области, он также сотрудничает со следствием.

Сам руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян находится в СИЗО. Его также задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. По данным следствия, с мая по декабрь прошлого года Нвер Колозян передал сотруднику «Челябинскавтодора» взятку в виде 600 т асфальта стоимостью 2,9 млн руб. Источник в правоохранительных органах сообщал тогда “Ъ-Южный Урал”, что директор «Уралдорстроя» регулярно передавал взятки должностным лицам взамен на общее покровительство, а также беспрепятственный прием невыполненных или некачественных работ в рамках 124 государственных и муниципальных контрактов. Их общая сумма составляет более 5,9 млрд руб. Расследование уголовного дела в отношении Нвера Колозяна продолжается. В мае текущего года его освободили из СИЗО за сотрудничество со следствием. Однако по заявлению прокурора Челябинский областной суд в июне вновь заключил подсудимого под стражу.

ООО «Уралдорстрой» — один из самых крупных участников рынка ремонта и содержания дорог. Компания была зарегистрирована в Челябинске в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Уралдорстроя» в 2023 году составила более 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 13,5 млн руб. Самый частый заказчик услуг компании — министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С ним «Уралдорстрой» в период 2020–2024 годов заключил 24 контракта на общую сумму более 4,6 млн руб. Также среди заказчиков числится комитет дорожного хозяйства Челябинска. Доля государственных контрактов в выручке компании в 2023 году составляла 78,3%.

Ольга Воробьева