Сегодня в России рабочая суббота. Это связано с тем, что россияне отдыхали в мае на день больше. Тем не менее впереди государственный праздник — День народного единства. По всей стране и, в частности, в Москве предусмотрены торжественные мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что праздник не совсем соответствует духу времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Нынешние ноябрьские праздники выдались не совсем обычными — россиянам объявили «черную субботу». Если кто вдруг не знает или запамятовал, так в СССР называли обязательный выход на работу в выходной день. Впрочем, нынешнюю субботу нельзя назвать «черной». Просто мы возвращаем долг, о котором с высокой долей вероятности многие забыли. Но тем не менее в мае погуляли лишний день, который перенесли с ноября. К слову, могли бы и подарить от щедрот. Жалко что ли? Один лишь денечек-то всего. Но нет. Оно и понятно. Порядок во всем нужен.

Таким образом переходим к сути. Создается впечатление, что День народного единства не совсем правильный праздник и первый кандидат на упразднение. Не каждый россиянин понимает, что он отмечает. Давно это было — гражданин Минин, князь Пожарский, изгнание поляков, ополчение народное или не народное. Ворога-то, конечно, прогнали, и это хорошо. Только мало того, что до этого поляки Москву взяли, так еще целых два года там продержались и правили там, между прочим. Как же такое допустили? Смутное время вроде бы закончилось. Однако относительное это понятие. Не вытекает из этого ни согласие, ни единство.

Но и это даже не главное. Не будет простой человек в истории копаться. Ему сказали единство, значит, единство. Однако дело в том, что выходной установили в новой, несоветской России. Коммунистов тогда свергли, но чтобы население не раздражать, праздник сохранили. Ибо привыкло оно к тому, что 7 ноября — красный день календаря. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Укоренилось это — нельзя традицию разрушать.

Но вот сейчас меняется мир вокруг, и слово «революция» слух как-то режет. Поляки и нынче ведут себя не лучшим образом. Все им неймется, ворогам: всякие оскорбления выкрикивают, в газетах плохое пишут и вздумали даже какие-то оборонительные линии у своей границы копать. Так что желательно другую дату для отдыха выбрать, и чтобы повод был посильнее, поубедительнее. Чтобы патриотизма побольше, а всяких кривотолков поменьше. Оттого, видно, и не стали нам день выходной дарить, дабы граждан российских от этого праздника постепенно отвадить. Впрочем, это всего лишь версия.

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