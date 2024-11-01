Минюст объявил иноагентами публициста Александра Архангельского и еще трех человек

Министерство юстиции России 1 ноября объявило иностранными агентами литературоведа и публициста Александра Архангельского, редактора Александра Горбачева, журналиста из Марий Эл Алексея Серегина, журналистку Анну Зуеву, которая также занимает пост вице-президента фонда «Свободная Бурятия» (признана иноагентом, запрещена в РФ). Из реестра иноагентов исключен издательский дом «Новая глава», зарегистрированный в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Архангельский

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Александр Архангельский

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В сообщении ведомства говорится, что господин Архангельский распространял фейки о действиях правительства, участвовал в распространении сообщений иноагентов, выступал против спецоперации. Александр Архангельский — автор и ведущий программы «Против течения», член Союза российских писателей. С 2002 по 2020 годы был автором, ведущим и руководителем программы «Тем временем» / «Тем временем. Смыслы» на телеканале «Культура». В качестве критика и публициста печатался во многих газетах, обладатель множества премий литературных журналов. До 2023 года был профессором факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики.

Александр Горбачев был объявлен иноагентом, как сообщили в Минюсте, из-за распространения фейков и сведений, формирующих негативный образ армии России. Господин Горбачев, отмечается в сообщении ведомства, выступал против спецоперации и распространял материалы иностранных агентов. Александр Горбачев работал с середины 2000-х музыкальным обозревателем журнала «Афиша», в середине 2010-х был его главным редактором, затем работал редактором отдела спецкорреспондентов «Медузы» (объявлена иноагентом и нежелательной организацией), сейчас работает главредом издательства StraightForward.

Журналист Алексей Серегин, по версии Минюста, распространял фейки и выступал против спецоперации. Министерство также обвинило его в распространении материалов иноагентов. По тем же причинам Минюст включил в реестр госпожу Зуеву. Кроме того, упоминается ее участие в организациях, уже объявленных ранее иноагентами. Анна Зуева была корреспондентом телеканала «ОТР» в Улан-Удэ. Ведет свой канал на YouTube. В репортажах и видео часто освещает историю и культуру коренного населения Тывы, Калмыкии и Бурятии.