Спикер Курултая Башкирии прокомментировал пропажу ушедшего на СВО депутата

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о пропаже в Курской области 29-летнего депутата республиканского парламента Алексея Локотченко. Господин Локотченко отправился на СВО в феврале. Он поступил на службу командиром артиллерийского расчета, затем был назначен командиром взвода. В мае получил ранение в районе Бахмута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее»,— сказал «Ъ» господин Толкачев.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на помощницу Алексея Локотченко сообщил, что депутат пропал в Курской области. По данным издания, позавчера ночью Алексей Локотченко в составе штурмовой группы отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и спешно эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Алексея Локотченко и еще одного военного.

Майя Иванова, Уфа