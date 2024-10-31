Заехавшую на мост уфимку лишили прав на год

Демский райсуд Уфы на год лишил водительских прав 56-летнюю уфимку, признав ее виновной в оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 28 октября около 11:00. Водитель за рулем Kia Rio, двигаясь по тротуару Центральной улицы, не справилась с управлением и въехала на надземный железнодорожный мост, ведущий к станции «Дема». С места ДТП она скрылась. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших не было. Позже личность водителя была установлена.

Венера Хисамова