Какие еще производства попали под новые санкции

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также распространило действие блокирующих санкций на ряд российских компаний, связанных с поставками металла, производством автомобильной техники, химической продукции и беспилотных летательных аппаратов.

Так, в SDN-List включены крупные металлотрейдеры «Сталепромышленная компания» и «Красо». Первая, как пояснили в OFAC, поставляла в рамках госзаказа продукцию для организаций, которые, по данным властей США, занимаются производством ракет. А в числе партнеров «Красо», пишет OFAC, «Северсталь» и ММК. Последние ранее были включены в SDN-List.

Под блокирующие санкции попал и ульяновский производитель автомобилей специального назначения «Автодом». В 2020 году правительство Ульяновской области сообщало, что компания собирает около 1 тыс. машин в год для медицинских, образовательных, социальных учреждений, а также силовых и аварийно-ремонтных служб. Также в SDN-List включена компания «Русская механика», которая разрабатывает, производит, реализует и осуществляет сервисное обслуживание снегоходов и мотовездеходов. В OFAC санкции в отношении предприятия объяснили поставками автомобилей повышенной проходимости, в том числе для Минобороны РФ.

В SDN-List также внесен Казанский завод синтетического каучука, который поставляет продукцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиакосмической, судостроительной и иных отраслей. В числе компаний, занятых в производстве беспилотных летательных аппаратов, попавших под санкции,— «Аэромакс», где по ЕГРЮЛ более 90% владеет АФК «Система».