Разбивших окно автобуса в Уфе доставили в полицию

В уфимский отдел полиции №10 доставили двух девушек, которые, предположительно, устроили дебош на остановке ТК «Центральный».

Ими оказались 20 и 21-летние уфимки. По предварительным данным, причиной инцидента стало сделанное пассажирами автобуса замечание за распитие спиртного. В отношении одной из задержанных составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МВД.

Судя по опубликованному в Telegram-канале «БашДТП» видеоролику, девушки в состоянии алкогольного опьянения бутылкой разбили стекло автобуса №51 ГУП «Башавтотранс». При попытке сбежать их задержали очевидцы происшествия и завели в автобус, где они дожидались полицейских.

Венера Хисамова