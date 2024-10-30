Новогодние каникулы в горах Сочи обойдутся семьям почти в 90 тысяч рублей

В горах Сочи стоимость проживания в отеле на новогодние праздники для семьи из трех человек составляет от 89,7 тыс. руб. за семь дней без питания. Отдых на побережье курорта обойдется значительно дешевле — от 42 тыс. руб. за семидневное размещение. С результатами исследования Национального туроператора «Алеан» ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В то время как Сочи занимает лидирующие позиции по стоимости, другие российские города предлагают более доступные варианты. Например, экскурсионные туры по Санкт-Петербургу стоят от 49,2 тыс. руб. на двоих взрослых и одного ребенка за четыре дня, а проживание в отеле начинается с 16,3 тыс. руб. с завтраками на три ночи. Казань и Москва также предлагают более бюджетные варианты — от 19,8 тыс. и 21,3 тыс. руб. соответственно.

Интерес к новогодним экскурсионным программам остается высоким. Туры в Великий Устюг, на родину Деда Мороза, занимают 38% от общего числа бронирований по России. На втором месте по популярности — туры в Москву.

Мария Удовик