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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минэнерго анонсировал запрет майнинга в ряде регионов

Майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых российских регионах, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Это связано с энергодефицитом.

Евгений Грабчак

Евгений Грабчак

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Евгений Грабчак

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой»,— сказал господин Грабчак на форуме РБК Tech (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, в энергодефицитные зоны входят Дальний Восток, юго-запад Сибири и Юг. В этих регионах в перспективе до 2030 года невозможно давать большие мощности.

В России в августе был принят закон о легализации майнинга. Он начнет действовать с 1 ноября. Президент Владимир Путин в сентябре указывал на риск дефицита электроэнергии из-за криптовалют.

Как закон о майнинге поднял спрос на оборудование — в публикации «Ъ» «Майнингу дали команду "вира"».

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