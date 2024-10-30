108,2 миллиарда долларов составил в сентябре дефицит внешней торговли товарами США, следует из предварительных данных Census Bureau (правительственное агентство, занимающееся обработкой статданных). В августе дефицит оценивался в $94,3 млрд. Экспорт товаров в сентябре сократился на $3,6 млрд, до $174,2 млрд, импорт же вырос на $10,4 млрд, до $282,4 млрд. Динамика в торговле услугами, а также данные в разбивке по категориям и странам будут опубликованы позже. Нынешние же показатели могут объясняться ростом поставок из КНР — ввоз продукции из страны расширялся несколько последних месяцев в ожидании повышения Вашингтоном таможенных пошлин на часть китайских товаров, а также американских выборов.

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