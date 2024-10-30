Долгов громадье

Верховный суд РФ (ВС) определит пределы прав и обязанностей арбитражного управляющего (АУ) в рамках исполнения плана реструктуризации долгов. Это процедура реабилитации по закону о банкротстве, в которой должнику дается рассрочка выплат кредиторам. В переданном в экономколлегию ВС деле должница настаивает на привлечении к ответственности АУ, который не дал разрешение на разблокировку ее банковского счета, что осложнило погашение долгов и почти привело ее к банкротству. Арбитражные суды не увидели вины управляющего, посчитав, что при утверждении плана должница могла открыть счет самостоятельно. По словам банкротных экспертов, закон не дает четких объяснений, как должны действовать стороны в этой процедуре, но банки зачастую отказываются открывать счета по обращению одного только гражданина-должника. Если ВС признает вину управляющего, это может позволить в дальнейшем взыскать с АУ убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС разъяснит полномочия управляющего по отношению к гражданину-должнику в реабилитационной процедуре. В 2021 году ООО «Технологии радиотерапии» обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать Еву Чаплыгину банкротом из-за задолженности в размере 2,78 млн руб. Суд в ноябре 2022 года согласился утвердить план реструктуризации долгов госпожи Чаплыгиной. План предоставлял рассрочку выплат на 2,5 года, после чего платежеспособность должницы планировалось восстановить. Но вскоре кредитор потребовал отменить эту процедуру и признать гражданку банкротом, заявив, что Ева Чаплыгина внесла только один платеж и не соблюдала график выплат. Суд это требование удовлетворил.

Должница обжаловала решение суда, заявляя, что трудности возникли не по ее вине.

По словам Евы Чаплыгиной, причина невыполнения плана в бездействии ее АУ, который не дал согласие на распоряжение деньгами на счете должницы в Т-Банке, открытом еще до начала процедуры.

Это, утверждала она, препятствовало в том числе зачислению заработной платы на общую сумму около 736 тыс. руб. Доводы должницы услышала окружная кассация, которая отменила решение о банкротстве и направила дело на новое рассмотрение. Кассационный суд учел, что план был наполовину исполнен третьими лицами, а у должницы имеются достаточные для выплат доходы. В итоге в график были внесены изменения, долги погашены, и в настоящее время рассматривается вопрос о прекращении производства по делу.

Вместе с тем должница сейчас настаивает на привлечении АУ к дисциплинарной ответственности, поскольку он не принял мер для ее доступа к счету. Однако арбитражные суды трех инстанций отклонили жалобу на управляющего, посчитав, что его вины здесь нет. Во-первых, план реструктуризации не содержал указания на конкретный счет для перечисления средств, и АУ не имел полномочий распоряжаться банковскими счетами должницы, отметили суды. Во-вторых, говорится в судебных актах, гражданка сама могла открыть специальный счет для исполнения плана и погашения долгов без согласия управляющего.

Ева Чаплыгина подала жалобу в ВС, заявляя, что суды «не указали выход из сложившейся ситуации», когда должница осталась без возможности исполнить план.

При этом госпожа Чаплыгина «своими действиями выражала твердое намерение погасить долг, для чего привлекла денежные средства пожилых родителей и убедила работодателя переводить зарплату третьему лицу для перечисления единственному кредитору», говорится в жалобе. ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 28 ноября.

Чем управляет управляющий

Банкротные эксперты указывают на нечеткое регулирование реабилитационной процедуры и отсутствие перечня конкретных полномочий управляющего в ней. Так, есть общая обязанность управляющего контролировать ход выполнения плана реструктуризации долгов и действовать при этом «разумно и добросовестно», говорит АУ Павел Замалаев.

С одной стороны, закон о банкротстве «предусматривает прямую норму о запрете гражданину распоряжаться денежными средствами без получения согласия управляющего», но с другой — не установлена обязанность АУ давать такое согласие, уточняет президент Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко. Вместе с тем «на практике банки отказывают должникам в открытии счетов и в распоряжении денежными средствами, указывая на необходимость предоставления согласия финансового управляющего», подчеркивает госпожа Герасименко.

441 план реструктуризации долгов утвердили арбитражные суды для граждан за первую половину 2024 года, по данным Судебного департамента при Верховном суде.

Нужно учитывать, что на заблокированном счете были накопления, но должница не могла самостоятельно их разблокировать и направить на погашение долгов, указывает управляющий партнер юридической компании «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин. Поэтому если распоряжение банковским счетом должника связано с исполнением плана реструктуризации, то управляющий обязан такое согласие дать, полагает руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.

С ним согласна партнер ProLegals Елена Кравцова, она полагает, что ВС укажет на недобросовестное поведение АУ и признает его бездействие нарушением. «Позиция по этому делу может стать стимулом для включения управляющих как в процесс подготовки плана реструктуризации, так и в процесс его исполнения»,— прогнозирует госпожа Кравцова. Господин Шашкин допускает, что решение ВС в пользу должницы «откроет перспективы взыскания с управляющего убытков».

Виктор Панченко рассчитывает, что позиция ВС внесет ясность в то, какие права имеет должник и в чем состоят обязанности управляющего в рамках исполнения плана реструктуризации. Но в целом вопрос «требует комплексного решения и детального регулирования», желательно на уровне правовых норм, замечает Елена Кравцова.

Ян Назаренко, Анна Занина