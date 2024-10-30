Рынок стартапов восстанавливают частные инвесторы

Российский венчурный рынок пытается восстановиться после снижения в прошлом году до семилетнего исторического минимума. По данным Агентства инноваций Москвы, в третьем квартале объем венчурных инвестиций почти удвоился (плюс 85%) относительно того же периода 2023 года, до $24,9 млн с $13,4 млн. Количество сделок при этом сократилось с 48 до 33. С начала года стартапы привлекли $53 млн (плюс 8% год к году) при 105 сделках (минус 10%). Средний размер сделок за этот период составил $590 тыс.

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С 2021 года бизнес-ангелы (частные инвесторы, готовые вкладывать в стартапы небольшие суммы на ранних стадиях) наращивают свою долю в общем объеме сделок. По итогам января—сентября она составила 62% (за такой же период 2021 года — лишь 5%, 2022 года — 9%, 2023 года — 50%). Доля частных фондов, напротив, упала до 20% (годом ранее — 29%, двумя годами ранее — 52%, тремя — 71%). На корпорации и корпоративные фонды пришлось 14% вложений (16% за девять месяцев 2023 года), на госфонды — 3% (5%). Иностранные инвестиции упали на 94%, до $0,1 млн, была совершена лишь одна сделка: международная компания Fornex профинансировала сервис Bewise.ai (ассистент для продаж на базе GPT). Годом ранее было пять таких сделок.

Половина объема венчурного рынка за девять месяцев пришлась на пять сделок. Это такие компании, как «Моторика» (размер инвестиций —$10,2 млн), «Городские зарядки» ($5,7 млн), Angie ($3,9 млн), Neiry ($3,4 млн) и, «Погнали» ($2,7 млн). Сейчас на внутреннем рынке нет таких крупных сделок, какие были в 2021 году, когда компания Insilico привлекла $255 млн, а Acronis и ivi — по $250 млн, говорит эксперт центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. Основным драйвером роста остаются частные инвестиции, отмечает гендиректор Московского венчурного фонда Олег Теплов. «Частные инвесторы уже не ограничиваются ролью бизнес-ангелов, а становятся профессиональными инвесторами, активно участвующими на всех стадиях»,— говорит он. Из 105 сделок 20 состоялись благодаря сервисам и мерам поддержки платформы i.moscow Московского инновационного кластера (Москва компенсирует половину проинвестированных средств в столичные стартапы).

Венера Петрова