Склад, усталые игрушки

Несмотря на выраженный дефицит готовых складских помещений, в Московском регионе продолжают заключаться заметные сделки. Группа «Росмэн», специализирующаяся на игрушках и детских книгах, арендовала 23 тыс. кв. м в логопарке на Новорязанском шоссе. Дополнительные мощности могли потребоваться игроку на фоне активного роста рынка игрушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Издательство и дистрибутор игрушек «Росмэн» арендовал 23 тыс. кв. м в складском комплексе «ССТ-Бритово» в Раменском районе Подмосковья, рассказали “Ъ” владелец логопарка ООО «Современные складские технологии» (ССТ) и консультант сделки Union Brokers. Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями сделки, уточняет, что новый объект заменит прежний на 15 тыс. кв. м в Балашихе. В «Росмэне» от комментариев отказались.

Группа «Росмэн» создана в 1992 году. Основным бенефициаром выступает гендиректор Михаил Маркоткин. С 2008 года компания специализируется на выпуске книг для детей и подростков. С 2010 года компания начала заниматься производством и продажей игрушек и товаров для творчества. В ассортименте «Росмэн» такие популярные бренды, как «Герои в масках», «Свинка Пеппа», «Дикие скричеры», Stretch Armstrong и проч. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка ООО «Росмэн» выросла на 23% год к году, до 8,3 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 30%, до 501 млн руб.

Учредителями ООО ССТ, по данным Kartoteka.ru, выступают Константин Высоких, Константин Кирсенко, Сергей Коняев, София Мосцевая и Петр Бурлаков. Подконтрольный ему «ССТ-Бритово» располагается в 30 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, занимая 60 га. Новый склад обойдется «Росмэну» в 8,5–9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, оценивает партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Исходя из этой оценки, ежегодно аренда будет стоить 195–207 млн руб.

Активность по поглощению готовых складов остается сдержанной. На рынке больше года наблюдается дефицит крупных блоков площадью более 10 тыс. кв. м, говорит руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Сейчас, по словам эксперта, он находится на пике. Согласно NF Group, по итогам сентября доля свободных складских площадей в Москве и области составляла 0,1%, в Санкт-Петербурге — 0,5%, в регионах — 0,4%. Нехватка площадей способствует росту цен. Средняя стоимость их аренды, согласно NF Group, в Подмосковье за год выросла на 50,7%.

«Росмэну» дополнительные складские мощности потребовались для основной продукции, говорят в Union Brokers.

Рынок детских товаров в этом году может увеличиться на 12%, достигнув примерно 1,3 трлн руб., прогнозировали ранее в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Это соответствует динамике прошлого года (см. “Ъ” от 15 апреля).

Но непосредственно сегмент игрушек, по словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, сейчас растет быстрее детских товаров в целом. «Это импульсная покупка, которую часто делают вместе с ребенком, тратя больше»,— поясняет он. Эксперт обращает внимание, что в игрушках сохраняют позиции более дорогие европейские бренды. Еще одним фактором развития господин Ванчугов считает прямую связь игрушек с рынком контента: каждая заметная премьера сопровождается выпуском тематической продукции для детей.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Юлия Юрасова