Убийство в Мытищах признали американским

Как стало известно «Ъ», Московский областной суд пересмотрит скандальное уголовное дело о предполагаемом убийстве приехавшим из США программистом своей сестры в Мытищах. По версии Следственного комитета России (СКР), с которой согласились присяжные, преступление стало итогом спора о том, какой президент — Джо Байден или Дональд Трамп лучше. Фигурант был осужден почти на десять лет, в то время как, по данным защиты, преступление могло быть совершено иными лицами; раскрыли его лишь благодаря явке с повинной, очевидно оформленной с нарушениями, а вердикт вынесла коллегия заседателей с весьма подозрительным составом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ссору Вячеслава и Галины Климовых, закончившуюся убийством, никто из их знакомых до сих пор не верит

Фото: из семейного альбома В ссору Вячеслава и Галины Климовых, закончившуюся убийством, никто из их знакомых до сих пор не верит

Фото: из семейного альбома

Согласно вердикту присяжных, гражданин США и России крупный программист Вячеслав Климов был признан виновным в совершенном в ночь на 25 июля 2021 года убийстве своей младшей сестры Галины Климовой. Преступление, по версии обвинения, было совершено в национальном парке «Лосиный остров», возле которого проживает семья Климовых, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.

Вячеслав Климов участвовал в поисках сестры, но, задержанный вскоре после этого, написал явку с повинной, рассказав, что поругался с Галиной из-за того, какой президент — Дональд Трамп или Джо Байден — лучше. Затем он ее жестоко избил руками и ногами, а потом задушил, считают в СКР.

В апреле этого года коллегия из шести присяжных Мытищинского горсуда признала Вячеслава Климова виновным и не заслуживающим снисхождения, а судья назначил ему девять лет и десять месяцев строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Обвинение запрашивало для подсудимого десятилетний срок.

По версии защиты, приговор был вынесен на основании решения коллегии присяжных, сформированной с нарушением закона, а само преступление до сих пор не раскрыто. Адвокат Сергей Старовойтов обратил внимание «Ъ» на то, что коллегия была собрана после нескольких попыток, напомнив, что кандидаты в судьи должны выбираться произвольно — путем случайной выборки. Однако в данном случае из сотен тысяч жителей региона в суд каждый раз являлась одна и та же шестерка, из которой четверо попали в коллегию присяжных (всего было отобрано шесть основных и пять запасных заседателей), они и решили судьбу дела.

При этом один из присяжных, подозревает защита, скрыл на отборе, что привлекался к уголовной ответственности. Установили это уже после вынесения вердикта нанятые родителями Климовых частные детективы, использовавшие доступные всем гражданам электронные базы данных.

Привлеченные еще следователем судмедэксперты с опытом работы по несколько десятков лет выяснили, что способ убийства не соответствует указанному в признании гражданина Климова и установленному СКР. Так, под ногтями жертвы были найдены биологические следы не Вячеслава Климова, а не менее двух других мужчин и даже женщины, которых никто не искал, а на цепочке с шеи потерпевшей — следы еще одного лица мужского пола, но не обвиняемого. Более того, версия о внезапной ссоре была фактически опровергнута самим обвинением, которое перед вынесением вердикта рассказало присяжным, что программист долго и тщательно готовился к преступлению, приобретя электрошокер и некое отравляющее вещество.

Захватив все это с собой, он пригласил жертву погулять в лес, вырубил шокером, отравил, а уже потом нанес остальные повреждения.

Данная картина, обратила внимание защита, никак не соответствовала материалам дела, а новая версия была выдвинута обвинением лишь после того, как адвокаты с помощью экспертов раскрыли ошибки следствия.

Наконец, было поставлено под сомнение и главное доказательство обвинения — явка с повинной. В журнал изолятора временного содержания, в котором находился подозреваемый Климов, его желание признаться оформили в начале седьмого часа вечера 31 июля 2021 года, однако следствие каким-то образом заранее узнало, что фигурант, изменив свою позицию по делу, отказался от прежнего защитника по соглашению и решил покаяться еще в три часа дня, запросив региональную коллегию адвокатов о предоставлении в дело адвоката по назначению.

Как рассказал адвокат Сергей Старовойтов, допрошенный в суде следователь не смог объяснить этого, зато признал, что сфальсифицировал доказательства виновности Вячеслава Климова, но они были представлены присяжным как достоверные.

Многочисленные доводы защиты, которые ставили под сомнение версию о виновности программиста Климова, на процессе в Мытищах не прозвучали. Судья решила, что они не важны для вынесения вердикта. Допрашивать большинство экспертов и свидетелей, явившихся в суд, также не посчитали нужным. Поэтому версия о том, что преступление могло быть не случайным, а подготовленным и связано с прежней работой Галины Климовой, которая вдруг ушла из крупной организации, где получала весьма приличную зарплату, обычным преподавателем в вуз, осталась открытой. Сама жертва, которая по примеру брата училась и работала в США, в последнее время находилась в весьма подавленном состоянии и искала помощи у знакомых, связанных с силовыми структурами. Однако свидетелей, рассказавших об этом, в суд к присяжным также не допустили.

Теперь Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты и решит, насколько объективным было разбирательство в Мытищах и требуется ли новое расследование убийства, произошедшего в подмосковном лесу.

Николай Сергеев