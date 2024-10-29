Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани ДК им. Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Казани из Дома культуры имени В.И. Ленина эвакуировали людей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил читатель издания.

Как рассказал источник в силовых структурах, поступило сообщение о минировании. На место стягиваются экстренные службы для проверки этого сообщения. Источник в силовых структурах заявил, что сегодня в Казани поступило около 10–15 сообщений о минировании по разным учреждениям.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал об эвакуации людей из торгового центра «Тандем». Специалисты проверяли здание на наличие взрывного устройства.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...