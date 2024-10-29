В Казани ДК им. Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Казани из Дома культуры имени В.И. Ленина эвакуировали людей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил читатель издания.

Как рассказал источник в силовых структурах, поступило сообщение о минировании. На место стягиваются экстренные службы для проверки этого сообщения. Источник в силовых структурах заявил, что сегодня в Казани поступило около 10–15 сообщений о минировании по разным учреждениям.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал об эвакуации людей из торгового центра «Тандем». Специалисты проверяли здание на наличие взрывного устройства.

Диана Соловьёва