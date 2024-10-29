«Из инвесторов до конца доходит только один из десяти»

Верхотурье известно в Свердловской области как духовная столица Урала. В городском округе расположено 140 объектов культурного наследия (ОКН), 20 действующих храмов и монастырей, работают предприятия монахов по производству иван-чая, шоколада и варенья из шишек. С другой стороны в муниципалитете остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. Чтобы их решить, туризм должен стать одним из основных источников доходов Верхотурья, считает экс-мэр Алексей Лиханов, который в сентябре занял должность председателя местной думы спустя 13 лет работы главой. В интервью «Ъ-Урал» он рассказал о планах строительства новых объектов для привлечения гостей, высказался о работе властей с умирающими деревнями, подвел итоги своей работы в должности мэра и заявил о своих основных задачах на посту спикера.



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— Каждый губернатор Свердловской области стремился сделать Верхотурье крупнейшим туристско-паломническим центром Урала. Насколько значима роль туризма в жизни муниципалитета?

— Когда мы утверждали программу социально-экономического развития, мы не делали основную ставку на туризм. Верхотурье привлекает гостей, но они оставляют деньги в арендованной гостинице, предприниматель нам платит только фиксированную сумму в месяц, выручка от продажи билетов в музее-заповеднике уходит в область, точки общепита — объекты частного предпринимательства, в бюджет прямых поступлений от них нет. К этому прибавляются продукты жизнедеятельности, которые оставляют приезжающие, что кратно превышает доходы от туризма. Чтобы сделать основным источником дохода приезжающих туристов, над этим надо еще работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурье. Река Тура

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхотурье. Река Тура

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Движемся в этом направлении. Пять лет назад открыли Дом ремесел, область пошла навстречу и предоставила нам безвозмездно в аренду здание, объект культурного наследия. В июле получилось договориться с Евгением Владимировичем (Куйвашевым, губернатором Свердловской области.— «Ъ-Урал») о выделении 7 млн руб. на подготовку проекта и ремонта здания. Приведем в соответствие, сделаем цокольный этаж, чтобы было больше места для занятий нашим мастеровым.

Нам необходимо увеличивать количество мест размещения, потому что приезжающий на один день турист не оставит столько денег в городе, сколько бы он оставил заселившись на ночлег.

Планируем восстанавливать нашу гостиницу «Соболь», продлили аренду действующему арендатору, посмотрим, что будет дальше. Если вложит средства, сможет поработать еще, если нет, за счет инвестиций будем проводить работы по ремонту с последующим выкупом.

— В 2023 году Евгений Куйвашев поручил региональному правительству разработать план развития Верхотурья с акцентом на туристической привлекательности территории. Какие объекты в рамках документа планируется создать?

— Обсуждали строительство туристического информационного центра на своротке на Верхотурье, в котором бы создавались новые туристические маршруты и базировался штат экскурсоводов. Однако участок находится в соседнем Новолялинском районе и относится к трем пользователям: расположен на полосе отвода региональной дороги Екатеринбург-Серов, на землях лесного фонда и сельхозназначения, в чем и загвоздка. Плюс там земельный участок сформирован частником, он планировал строить кафе или заправку, но так на базе фундамента это все и застыло. Области не удалось согласовать этот вопрос и, видимо, он так и подвиснет, поэтому рассматриваем возможность строительства туристического информационного центра в самом Верхотурье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурский кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхотурский кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Будем дорабатывать вопрос по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и лыжной базы. Лыжная база обойдется в 35 млн руб., ФОК еще не обсчитан, но дорогостоящий объект, если его делать с бассейном, то под 1 млрд руб. это выйдет. Бюджет Верхотурья — 1,5 млрд руб.

Но объекты надо создавать, загородный клуб «Яблоневый сад» поднял престиж муниципалитета, люди едут со всей России, однако они не могут сидеть только в домиках.

Им надо еще и в городе побывать, где мы должны предоставить свои услуги, чтобы получить дополнительных приток туристов.

— План развития включает восстановление объектов культурного наследия (ОКН)?

— У нас расположено 140 таких ОКН, есть и 1917 года постройки, и нас обязывают их выкупать у собственников, восстанавливать и определять им назначение: Дом ремесел, под офисное здание или другое. Зачем? Они мешают дальнейшему расширению зоны благоустройства и комфортной городской среды. Мы бы потратили миллион на снос и представили бы участки под строительство новых объектов. Сейчас нам нужно искать сотни миллионов рублей на то, чтобы эти дома восстанавливать, хотя в некоторых уже не за что хвататься, стоят на честном слове, только туда зайти и все рухнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурье. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхотурье. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Число туристов, которые посещают Верхотурье, увеличивается?

— Нас подкосила пандемия, мы доходили до 100 тыс. туристов в год, в 2020 году нас жестко ограничили, штрафовали за появление в общественных местах. Все это миновало, но восстанавливать турпоток стало несколько сложнее. В 2023 году мы смогли достичь допандемийного показателя, к нам приехали 103,5 тыс. туристов, за январь-сентябрь этого года Верхотурье посетили 117,1 тыс. гостей.

Отчасти на это повлияло появление «Яблоневого сада». В 2022 году к нам подъехали инвесторы, предложили вложить средства в создание загородного клуба. Мы включились в работу, определили им локацию, оформили земельный участок и согласовали со всеми ресурсоснабжающими организациями. В конце сентября они зашли на объект и уже Новый год встречали в построенных глэмпингах. На сегодня там построены восемь гостевых домиков и семь геокуполов, домов в виде сфер.

Сознательно не анонсировал, что у нас строится загородный клуб, за годы работы главой понял, что из инвесторов до конца доходит только один из десяти.

Многие приходят, обозначат громадные миллиардные задумки, и исчезают. На моей памяти, здесь уже работало бы три нефтезавода — ни одного нет. Планировалось создание российско-иранского предприятия, приезжали высокие люди, в том числе из администрации президента. Не пошло, а ребята из «Яблоневого сада» дошагали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загородный клуб "Яблоневый сад"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Загородный клуб "Яблоневый сад"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Но даже у них проблема с кадрами, не хватает рабочих рук на уборку помещений, содержания территории. Построили в клубе кафе, а работать некому. В этом году наш механический техникум набрал группу поваров, но еще нужно дождаться выпуска, и часто выпускники работают не по специальности. Давно говорю, что получать высшее образование после окончания школы не всем надо, раньше после школы выходили с водительским удостоверением, с удостоверением тракториста, машиниста третьего класса, кто доярка, кто швея, и нормально работали всю жизнь по этим специальностям. Нам сегодня катастрофически не хватает кадров.

— Насколько техникум помогает закрыть дефицит кадров?

— Он выпускает около 45 специалистов в год по направлениям транспорт, сфера услуг, экономика и бухгалтерский учет, но нехватка не только в этих профессиях, она в дворниках, их невозможно набрать, кочегарах, котельные укомплектованы на 50%. Направляем людей на специальную военную операцию (СВО), в сентябре отправили уже пять-шесть человек.

Что касается перетягивания рабочей силы, понятно, что это выгодно государству, также нужны рабочие руки, но оставлять сельское хозяйство и деревни без рабочей силы тоже неправильно.

Не просто же вводятся льготы, подъемные для закрепления учителей, медработников на сельской территории. Губернатор сказал, что поддержит строительство жилья здесь для отдельных категорий бюджетников, помогать будет строить «Ренова». Мы сформировали земельные участки под 48 домиков, и с 2025 года начнется строительство по четыре-шесть домиков в год. Будем привлекать сюда специалистов, предоставлять жилье.

У нас есть практика, «Ренова» строили нам 13 коттеджей для врачей, один домик был выкуплен, четыре распределены среди участников боевых действий. Живет поселочек, у каждого свой септик водоотведения, сделаны скважины, подведен газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— На сегодня в муниципалитете растет или уменьшается численность населения?

— Уменьшается. За счет смертности разница между родившимися и умершими в прошлом году была катастрофическая. Умерло — 206 человек, родилось — 89, это небывалые показатели за мою бытность 13 лет главой. Сейчас у меня данные на 1 сентября, умерло в 2023 году с января 137 человек, в этому году — 121, то есть уменьшилось. В прошлом году на 1 сентября родилось 59 человек, а в этом году — 88, увеличилось.

Показатели улучшились, но накладывается отток молодежи, мы набираем достойную квоту на поступление по целевому назначению: от министерства здравоохранения, нашей центральной больницы, три-четыре года назад получали два направления от ГУФСИН, но после обучения не хотят обратно ехать. За одну девочку заплатили 800 тыс. руб., возмещение затрат на обучение, она сюда даже не поехала. В этом году одна приехала, я ее сам увозил в институт на целевое направление, она немного поработала и уволилась.

— Несмотря на сложившуюся демографию, среди 45 населенных пунктов Верхотурья есть деревни и села, которые демонстрируют развитие?

— Монахи в деревне Костылева, там расположен монастырь Свято-Косьминская пустынь, возродили шишечное производство, делают варенье из шишек. Сейчас они больше года производят конфеты, шоколад, совмещают их с шишкой. Покупают какао-массу из Латинской Америки, там качество какао-бобов ценится выше, чем африканское. Увеличиваются объемы и ассортимент с каждым годом.

До шишечного варенья они сделали производство крупнолистового иван-чая в вагончиках, в таких кустарных условиях они изготавливали 2 тонны копорского чая в год. После они объединились с компанией, которая строила мост на поселок Восточной, и вышли на объемы до 30 тонн в год, потом разделили бизнес. Сегодня чайная фабрика работает в деревне Бурлева, самый массовый заказчик у них — фирма «Май», выпускающая «Майский чай». Они еще два раза сеяли техническую коноплю, которая не содержит каннабиноидов. Я пил этот чай, хороший, даже где-то успокаивал, особенно на нашей работе. Посеяли, первый год был засушливый, плохая выросла, во второй была получше, продукцию сертифицировали.

В село Меркушино идет строительство в подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря по совмещению трех зданий, между ними будет теплый переход. В селе Усть-Салда батюшка и отец Арсений своими силами восстанавливает Храм Петра и Павла, на другом берегу от них находится деревня Бочкарева, сейчас решается вопрос с областью о строительстве еще одного моста через Туру на региональной дороге. Там сельхозугодья и леса, которые находятся в аренде у предпринимателей, надо вывозить лес, поэтому мост там востребован.

Самый дальний населенный пункт, село Дерябино, там работала первая роботизированная на севере области крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Шишки»: два робота, каждый на 70 голов дойного стада. Но КФХ не смогло загрузиться, выкарабкаться из долговой ямы и уже вводилась процедура наблюдения, арбитражные управляющие хотели продать это все и здание распилить на металлолом, но его взял КФХ «Захаров». Сейчас он вылазит из долгов при поддержке Кушвинского молочного завода («Молочная Благодать»,— «Ъ-Урал»). Сейчас объединил три КФХ: «Восток», «Шишки» и «Захаров», фермы работают нормально, начали уже покупать скот, заниматься растениеводством, нормально сдают молоко в Кушвинский молочный завод, у предпринимателя есть 32 рабочих места, хорошо для деревни, но также не хватает специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свято-Симеоновское подворье в селе Меркушино. Продукция монастырской мыловарни

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свято-Симеоновское подворье в селе Меркушино. Продукция монастырской мыловарни

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— В муниципалитете много деревень и сел, которые находятся в упадке?

— Есть депрессивные населенные пункты. Поселок Карпунинский, там было огромнейшее деревоперерабатывающее производство. Был богатый поселок, растянулся чуть ли не на 2 км, а на сегодня населения там практически уже не осталось. Там работает небольшое лесоперерабатывающее предприятие, у него большая аренда леса. В поселке есть многоквартирные деревянные дома и два каменных 18-квартирных дома, но они практически пустуют, нет перспективы у поселка. Молодежь туда не поедет.

Моя родовая деревня Верхняя Постникова. Там один житель, ему 71 год, каждую неделю вожу ему продукты. У меня там и дом, и пчелы. Деревня еще более-менее существует, но с одним человеком.

В селе Пия остался один житель. Там есть храм Рождества Христова, добротная церковь, местами сохранилась роспись, но епархия не заходит на ее восстановление. Они ее восстановят, им придется содержать штат, а прихода нет. А нет прихода — нет дохода. Поэтому Пия не считается перспективной, только если возить туда туристические группы, а это от города 50 км. Маршрут — тупиковый. Дальше можно делать только зимник на Ирбит, как раньше.

Поселок Карелино труднодоступный. Там сейчас проживают пенсионеры, есть бригада электриков, клуб в старом деревянном здании, работает сельская территориальная управа, но уже нет магазинов: предприниматели не хотят туда ехать. Начальник территориального управления доставляет туда продукты на электричке, потому что автомобильной дороги туда нет, и сейчас жителям будут предлагать расселяться в город. Я не думаю, что эти старые люди будут уезжать от могил своих предков. Будут настаивать, чтобы сохранить им место проживания там и быть захороненными на территории.

Бесперспективных деревень десяток, в которых два-три человека проживает, в их число входят деревни Никитина, Литовская, Вавилова и другие.

— Вы нашли способ спасти эти населенные пункты?

— Мы над этим вопросом не перестаем работать и искать варианты. На мой взгляд, централизация и переселение жителей поближе к промышленным центрам — это наиболее дешевый и эффективный способ решения проблем. Но оставлять эти Богом забытые уголки нашей Родины, где есть кладбища, храмы, где люди прожили всю жизнь — это не совсем правильно.

Переселить людей дешево, закрыть, к примеру, поселок Карелино, и не маяться нам каждый год с доставкой дров. Туда ежегодно надо завезти порядка 50 лесовозов круглого леса, а дороги туда нет, надо делать зимник, переправу ледовую и везти по 10 км бездорожья, которые каждый день зимой заметает. Там рядом дрова, но взять нельзя, закон не позволяет.

Можно переселить людей, но погибнет еще один населенный пункт, дома сгорят или разворуют, мародеров хватает.

В деревне Шумкова жила одна бабушка, там ни электричества, ничего нет, сейчас туда вообще не пробраться по осенней распутице, хотя раньше можно было доехать на «Жигулях». Она жила, держала овечек, лошадь, садила много картошки, и мы ездили помогать ей, когда она собралась оттуда уезжать. Лошадь умерла, она ее сама похоронила. Я приехал и сам забил весь оставшийся скот, зарезал в тот день у нее телку, разделал девять овечек, мясо продали. Она перебралась в город, и уже много не прожила, умерла в 81 год. Старых людей если выдергивать и переселять из одной среды в другую, они жить долго не будут.

Сегодня в Шумкова один домик используется как охотничий, и как только она оттуда уехала, через несколько дней приехали люди, разобрали все железное, плиту из печки выдрали на раз-два. Знаем кто, а что мы им предъявлять, ущерба никому не причинено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Крестовоздвиженский собор

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Крестовоздвиженский собор

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Власти муниципалитета взаимодействуют с Русской православной церковью (РПЦ) по вопросам развития Верхотурья?

— В 2018 году ожидался приезд патриарха сюда, но не состоялся, и оповестили нас об этом в самый последний момент. Муниципалитет тогда получил денег на подготовку маршрута, ремонт дорог и благоустройство, на провоз его по городу. Отдельно выделили средства на консервацию ряда храмов, за которые никто не берется. Это Воскресенский собор, Знаменская церковь, Иоанно-Предтеченский собор напротив женского монастыря, они не подлежат восстановлению, но их возможно поддерживать в нормальном виде.

Сейчас «РСГ-Академическое» планирует восстановление Свято-Покровской церкви на берегу реки. Храм в хорошем состоянии, в советский период был законсервирован, но не обустроен. Мне уже звонил из УралНИИпроекта главный архитектор области Владимир Вениаминов, попросил помощи по обследованию фундамента. Уже нашел ребят, которые раскопают фундамент для проведения экспертизы объекта, изучат его состояние. Будет восстановление.

Есть пятипредельный храм в Прокопьевской Салде, он вряд ли подлежит восстановлению: крыши нет, колокольня падает, разрушается здание. Раньше там работал винный магазин, в советское время часть храма использовалась под клуб. В храме в Красногорском где-то батюшки, где-то мы навели порядок, но здание не реставрируемое. Другой священник помогал облагородить церковь в Пие, но там службы не ведутся, да и некому. У епархии нет средств на то, чтобы их восстановить и приводить в божеский вид. Это большие храмы. Нет заинтересованности заходить на эти объекты из-за отсутствия прихода.

Многое удалось восстановить, на территории работают три самостоятельных монастыря: Свято-Николаевский мужской монастырь с самым большим Крестовоздвиженским собором, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Косьминская пустынь.

— Вы возглавляли Верхотурье с 2011 года. Какие вопросы вашей команде удалось решить за эти 13 лет?

— Много вопросов решили в коммунальной сфере. Я стал главой и председателем думы городского округа в 2011 году, пришел из военизированной организации и мало что понимал. Тут был такой бедлам: одно коммунальное предприятие закрыли, другое. Стало страшно, зачем я сюда пришел. Пережили, сегодня в коммунальной сфере относительно порядок. В котельных новое оборудование. Удалось склонить теплоснабжающую организацию к тому, чтобы они в этот отопительный сезон зашли работать на все 13 котельных.

Активно участвовали в программе «Комфортной городской среды», в 2025 году по госпрограмме нам будут доведено 89 млн руб. на продолжение работ по благоустройству береговой линии пруда Калачик и ул. Малышева, но это только на один этап. Всего предварительная стоимость проекта около 200 млн руб. После завершения работ по всему гостевому маршруту город будет иметь более привлекательный вид для приезжих.

В прошлом году открыли стадион с трибунами на 200 мест с достойным освещением, до этого у нас не было ни одного футбольного поля с искусственным покрытием. Это тоже один из способов удержания работоспособного населения на территории, чтобы не уезжали искать лучшей жизни, у нас здесь очень хорошо и красиво.

— В сентябре вы были избраны депутатом думы Верхотурья и в том же месяце стали ее спикером. Какие задачи ставите перед собой в должности председателя?

— Я начинал с публичной власти, только в 2017 году зашел как глава городского округа в ранге руководителя администрации. Сейчас я снова вернулся в свою струю, имея опыт работы главой, мне будет легче строить отношения с населением, налаживать взаимодействие между администрацией и думой.

Буду не допускать конфликтов между представительной и исполнительной властью, задача работать в команде. Учитывая многолетний опыт, знаю, что помощи территории, где отлажено взаимодействие, будет больше, чем другим муниципалитетам, которые видят свою основную работу в конфронтации и слежке за представителями администрации.

Городской округ Верхотурский Муниципальное образование Свердловской области. Площадь —4,9 тыс.кв.км. Население на начало 2024 года, по данным Свердловскстата — 13,3 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Верхотурья составляет 306 км. В состав городского округа входят 45 населенных пунктов. К ведущим отраслям промышленности района относятся лесозаготовка и деревообработка, развито сельское хозяйство. Верхотурье считается духовной столицей Урала за счет своих уникальных монастырей и храмов. Самыми известными являются Свято-Николаевский мужской монастырь, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Косьминская пустынь. Всего на территории муниципалитета расположено 20 действующих монастырей и храмов.

Алексей Геннадьевич Лиханов Родился 8 августа 1963 года в деревне Верхняя Постникова Верхотурского района. Трудовую деятельность начал в 1980 году с должности плотника. С 1984 года служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе РФ. В 1990 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт имени Романа Руденко по специальности «Правоведение», в 2012 году — Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) по специальности «Антикризисное управление». В 2011 году был избран главой городского округа Верхотурский. В сентябре 2024 года ушел в отставку в связи с победой на выборах депутатов думы муниципалитета (выдвигался от партии «Единая Россия»), избран ее спикером.

Беседовал Василий Алексеев