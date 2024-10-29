У банков нашли основную деятельность

Законодатели предлагают разрешить банкам признавать процентные доходы в качестве результатов основной деятельности. Сейчас они относятся к внереализационным и не увеличивают сумму, от которой считается процент расходов на рекламу, выводимых из-под налогообложения. Депутаты считают, что в условиях, когда банкам для удержания и привлечения новых клиентов необходимо нести затраты на рекламные акции, подобный шаг будет очень актуален. Причем это может коснуться в первую очередь крупных банков, у которых в последнее время существенно выросли процентные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В понедельник, 28 октября, в Госдуму был внесен законопроект, который может повысить рекламную активность банков. Согласно поправкам к Налоговому кодексу (НК), кредитные и ряд других финансовых организаций смогут признавать процентные доходы в качестве доходов от реализации. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас НК относит для всех организаций доходы по кредитам, займам и т. п. к внереализационным. Вместе с тем, согласно кодексу, расходы на некоторые виды рекламы можно относить в затраты на сумму, не превышающую 1% от основной выручки. «Доходы в виде процентов, относящиеся к внереализационным доходам, выручку от реализации кредитных организаций в силу закона не формируют и, соответственно, в расчете лимита нормирования расходов на рекламу не участвуют»,— отмечается в документе.

Вместе с тем преобладающая часть доходов российских банков относится к процентным доходам. В частности, по данным ЦБ, в предыдущие четыре года чистые процентные доходы превосходили чистые комиссионные доходы банков в 2,6–3,1 раза. Причем с 2020 по 2023 год чистые процентные доходы выросли с 3,54 трлн руб. до 6 трлн руб. В результате формирование расходов на рекламу осуществляется от деятельности, которая не является основной для банков. В частности, значительная часть расходов «на призы, бонусы и иные вознаграждения, вручаемые победителям рекламных акций, не может быть признана в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль», отмечается в пояснительной записке. Кроме того, необходимость «популяризации и доведения до населения новых разрабатываемых участниками рынка способов защиты финансовых вложений и противодействия мошенничеству» требует увеличения рекламных бюджетов банков.

Юристы обращают внимание, что данный законопроект связан с особенностями учета доходов и расходов, существующих в настоящее время. В частности, они отмечают, что расходы на рекламу являются нормируемыми. При этом, по словам партнера Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, также к нормируемым расходам относятся «расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, однако для кредитных организаций в Налоговом кодексе прописаны особые условия по порядку формирования этого резерва». Таким образом, по словам эксперта, фактически законопроект направлен исключительно на то, чтобы позволить банкам признавать увеличить суммы расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли.

Стоит отметить, что, по версии AdIndex, по итогам 2023 года крупнейшим российским рекламодателем стала группа Сбербанка (16,2 млрд руб.), опередившая такие группы, как «Яндекс» и «Озон». Кроме того, в число крупнейших рекламодателей вошли группы «ТКС Холдинга» (11,2 млрд руб.), Альфа-банка (9,7 млрд руб.), ВТБ (9,4 млрд руб.) и Совкомбанка (4,9 млрд руб.). При этом, согласно отчетности по МСФО, чистые процентные доходы по итогам 2024 года у группы Сбербанка, «ТКС-Холдинга» и ВТБ более чем в три раза превысили чистые комиссионные доходы.

В банках пока не комментируют предложения депутатов. Однако источник “Ъ” на банковском рынке не исключает, что этот законопроект пролоббировали сами кредитные организации. И произошло это сейчас, потому что процентные доходы кредитных организаций начали значительно опережать комиссионные, хотя при низкой ключевой ставке бывали периоды, когда эти показатели почти сравнивались.

При этом показательно, что кредитные организации в настоящее время больше рекламируют привлечение средств. Как отмечает директор дивизиона Affiliate Kokoc Group Людмила Серова, в 2024 году в связи с изменением ключевой ставки банки делают «меньший фокус на кредитные продукты ввиду ужесточения скоринг-модели и уменьшения их одобряемости» (см. “Ъ” от 28 октября). При этом больший упор в продвижении «банки делают на вклады, дебетовые карты, инвестиции и другие продукты», отмечает эксперт.

Максим Буйлов, Юрий Литвиненко