Считают по складам

На предприятиях Краснодарского края общий объем фруктохранилищ составляет 360 тыс. тонн единовременного хранения. В планах на ближайшие годы — строительство дополнительных объемов на 50 тыс. тонн. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Десять лет назад объем фруктохранилищ в крае составлял 135 тыс. тонн, увеличившись за это время в 2,7 раза. Однако существующего в регионе объема хранения все равно недостаточно, считают участники рынка.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сохранить и выиграть

По данным краевого минсельхоза, в прошлом году на Кубани на крупных предприятиях и фермерских хозяйствах собрали 485 тыс. тонн фруктов и ягод. Ежегодное производство картофеля в организованном секторе составляет 130 тыс. тонн, овощной продукции открытого грунта — 440 тыс. тонн. Общая емкость овоще- и картофелехранилищ в Краснодарском крае составляет 90 тыс. тонн. Этот объем полностью удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей в емкостях для хранения свежих овощей и картофеля, отмечают в аграрном ведомстве края.

По-другому обстоят дела с хранением фруктов. Как отмечает генеральный директор ООО «Алма Продакшн» (производство яблок) Дмитрий Бобков, фруктохранилищ в регионе однозначно не хватает. Недостаток специализированного хранения в крае эксперт оценивает на уровне 100 тыс. тонн — такова разница между имеющимися у хозяйств мощностями и объемом валового производства плодовой продукции.

По словам Дмитрия Бобкова, в крае есть неспециализированные хранилища, в которых можно держать плодовую продукцию, и его предприятие тоже использует такую возможность. Часть продукции (порядка 7 тыс. тонн) — хранит у себя, часть фруктов, которые реализуются до Нового года,— на внешних неспециализированных складах в течение трех-четырех месяцев.

Как отмечает гендиректор «Алма Продакшн», в рамках существующей модели рынка хозяйство не может получать большой объем прибыли с тех продаж, которые делает в сезон уборки и сразу после нее. С августа по декабрь на рынке большой объем предложения яблок, и из-за профицита цена на них очень низкая. Основной заработок идет во второй половине сезона — с января по июнь. Поэтому выигрывает тот, кто имеет возможности хранить плодовую продукцию.

Как считает директор по производству ООО «Сады Предгорья» Алексей Иванов, хранилище, которое находится за пределами территории предприятия, создает определенные неудобства с точки зрения логистики и предполагает дополнительные затраты на транспортировку. При этом хранение продукции в этом случае сложно контролировать. В крае действительно дефицит фруктохранилищ, отмечает Алексей Иванов. Участники рынка выходят из положения по-разному. Есть инвесторы, которые занимаются исключительно строительством таких объектов и далее сдают их в аренду. Однако длительная аренда хранилищ создает определенные неудобства, в том числе и для арендодателя, поскольку объем хранения порой непрогнозируемый, считает эксперт.

Недостаток специализированного хранения в крае эксперт оценивает на уровне 100 тыс. тонн — такова разница между имеющимися у хозяйств мощностями и объемом валового производства плодовой продукции

По его словам, «Сады Предгорья» имеют собственное фруктохранилище объемом 900 тонн. Плюс реализуют проект на 2250 тонн и планируют сдать его в эксплуатацию в этом году.

Как отметил Алексей Иванов, ожидаемый объем урожая по итогам сезона — 3,5–4 тыс. тонн фруктов. Но из них 1–1,5 тыс. тонн не будут закладываться на хранение — это летние либо ранние сорта. Соответственно, ориентировочная потребность в хранении — порядка 3 тыс. тонн.

При этом в планах у предприятия — расширение ассортимента плодовой продукции. По словам директора по производству «Садов Предгорья», планируется произвести посадку яблони около 50 га. В планах на следующий год — закладка сливы около 18 га. Неосвоенных земель на предприятии — порядка 250 га. Стоит задача освоить их в ближайшие пять лет.

Собеседники отмечают, что участники рынка, ученые и представители исполнительной власти готовятся обсуждать темы, связанные с производством и хранением плодовоовощной продукции, на выставке «ЮГАГРО 2024», которая пройдет в ноябре.

Господдержки может не хватить

На создание и модернизацию плодохранилищ власти предоставляют сельхозпроизводителям субсидии. Для этих целей Минсельхоз РФ проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов, представленных регионами (приказ №587 от 23.06.2023). Например, в 2024 году аграрное ведомство Краснодарского края планирует направить на конкурсный отбор три инвестпроекта.

Объем средств господдержки составляет 25% от фактической стоимости хранилища, но не выше его предельной стоимости. Так, для хранилищ, создание или модернизация которых начаты до 2022 года, субсидия составляет 60 тыс. руб. за тонну без учета НДС. Для объектов, которые строились в 2022 году и позже, субсидия составляет 84 тыс. руб. за тонну без НДС.

Одной из самых эффективных мер господдержки, разработанных Минсельхозом РФ, остается льготное кредитование. Как сообщили в краевом аграрном ведомстве, на территории Кубани максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику, в третьем квартале 2024 года составил 200 млн руб. Процент по кредитам на конец августа 2024 года варьировался в пределах 7,4–11%.

Однако, как считает глава союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, малые хозяйства вряд ли будут пользоваться господдержкой. Необходим проект хранилища, экспертиза на него, что затратно. Компенсация же составляет всего 25% от стоимости объекта.

По оценкам Николая Щербакова, на строительство фруктохранилищ требуется 50–100 тыс. руб. за тонну продукции. Если площадь сада составляет 4 гектара, то необходимо хранилище на 100 тонн. А это 5–10 млн руб. инвестиций. При этом строительство небольших хранилищ обойдется дороже. Вложения составят до 150 тыс. руб. за тонну продукции.

Размер инвестиций зависит от почвы, местности, используемых при строительстве материалов. <...> хранилище на 2 тыс. тонн продукции обойдется в среднем 80 млн руб.

Как отмечает Алексей Иванов («Сады Предгорья»), размер инвестиций зависит от почвы, местности, используемых при строительстве материалов. По оценкам эксперта, хранилище на 2 тыс. тонн продукции обойдется в среднем в 80 млн руб.

Как считает Дмитрий Бобков («Алма Продакшн»), господдержка недостаточна, так как ее параметры устарели. Ключевая ставка Центробанка приблизилась к той, которая ранее была коммерческой. Субсидируемая же ставка сильно привязана к ключевой. И это притом, что стоимость строительства хранилища существенно выросла.

По словам Дмитрия Бобкова, на его предприятии был проект по строительству фруктохранилища, который последние четыре года последовательно пересматривался. Изначально окупаемость составляла около семи лет — нормальный срок для того проекта. Однако с ростом ключевой ставки и удорожанием инвестиционных кредитов увеличится и срок окупаемости. Тем не менее строить хранилища необходимо.

Андрей Николаев