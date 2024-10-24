Бывшей чиновнице вернули свободу

После трех лет пребывания в СИЗО и под запретом определенных действий бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова получила полную свободу. Мосгорсуд (МГС), рассмотрев апелляционную жалобу защиты экс-чиновницы, заменил ей реальный пятилетний срок на условный. Госпожа Ракова, ряд руководящих сотрудников московских вузов и их сообщники обвинялись в хищении 50 млн руб., выделенных из бюджета на образовательные программы. Адвокаты госпожи Раковой настаивали, что в ее действиях не было корысти, деньги тратились на реальные нужды, и МГС, принимая решение, видимо, это учел. Остальные фигуранты были осуждены условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова во время оглашения приговора в Никулинском районном суде (март 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова во время оглашения приговора в Никулинском районном суде (март 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Апелляционные жалобы в Мосгорсуд направили не только получившая пять лет колонии Марина Ракова и ее защита, но и некоторые другие осужденные — бывшие ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев и проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иван Федотов. Остальные решение суда первой инстанции оспаривать не стали.

Приговор Никулинским судом столицы был вынесен 18 марта этого года. Марина Ракова, Сергей Зуев, Иван Федотов, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Артур Стеценко, Максим Инкин и Евгений Зак были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шестеро подсудимых из семи получили условные сроки — от трех до четырех с половиной лет.

Уголовное дело было возбуждено столичной полицией в августе 2021 года. В нем фигурировало пять преступных эпизодов хищений, совершенных в 2018–2020 годах.

В одном из них речь шла о 21,3 млн руб., выделенных министерству в рамках реализации федеральных проектов «Образование» и «Учитель будущего». Эта сумма, по материалам дела, была похищена через ФНФРО, который заключил два договора с Шанинкой на выполнение различных исследований, отчеты по которым были фальсифицированы.

Остальные эпизоды касались фиктивного трудоустройства 14 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования — структурные подразделения РАНХиГС. Как было установлено в суде, «мертвые души» на протяжении нескольких лет не появлялись на работе, однако им выплачивалась зарплата, которая затем распределялась между обвиняемыми. Отметим, что в деле фигурировал и ректор РАНХиГС Владимир Мау, но в итоге правоохранители пришли к выводу о его непричастности к преступлению. Создателем организованной преступной группы следствие посчитало Марину Ракову.

В апелляционной инстанции трое осужденных просили о смягчении приговора либо оправдании.

В частности, защита госпожи Раковой и она сама просили оправдать ее по трем эпизодам мошенничества и смягчить наказание по одному эпизоду устройства на работу ее знакомого. Они утверждали, что мошенничества как такового во всех этих случаях не было, поскольку у Марины Раковой отсутствовал корыстный мотив, она руководствовалась скорее карьерными соображениями. Дело в том, поясняли осужденная и ее адвокат, что деньги, выплачиваемые сотрудникам Минпросвещения, которые были оформлены по совместительству в вузы, на самом деле являлись доплатами за сверхурочную работу — другой возможности сделать это у министерства не было.

Кроме того, защита отмечала, что все, кто получал таким образом доплаты, дали показания, что тратили их на себя и не делились ни с замминистра, ни с кем-либо другим. При этом адвокат госпожи Раковой Вячеслав Жуковский настаивал, что его подзащитная не могла создать некую «организованную группу», поскольку не могла влиять на руководителей вузов, которые и сами не возражали против подобной практики.

В том же ключе высказался адвокат Сергея Зуева Антон Голышев. Он также настаивал, что не было ни организованной группы как таковой, ни личной корысти у фигурантов дела. Поддержал его и представитель Ивана Федотова, которому вменялся в вину всего один эпизод с трудоустройством и который просил об оправдании.

В итоге суд изменил приговор только Марине Раковой. Ее наказание решено считать условным.

После того как адвокаты и осужденные получат полный текст постановления МГС, они решат, будут ли его обжаловать.

Алексей Соковнин