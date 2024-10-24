0,2 процента составила инфляция в России на неделе с 15 по 21 октября, сообщил Росстат. Таким образом, показатель заметно вырос — после 0,12% в период с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября. Как ранее сообщалось, в сентябре инфляция в РФ составила 0,48%, в годовом измерении показатель тогда замедлился до 8,63% с 9,05% на конец августа. На 21 октября Минэкономики оценило годовую инфляцию в РФ на уровне 8,52%. В секторе продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,3% после роста на 0,24% неделей ранее. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,10% после 0,09%).

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