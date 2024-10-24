«Уголок дедушки Дурова» отреставрируют

Столичные власти решили реставрировать и реконструировать пять зданий театра «Уголок дедушки Дурова», в том числе административный особняк и здание музея 1881 года постройки архитектора Августа Вебера. Основанный в 1912 году дрессировщиком Владимиром Дуровым театр является первым и единственным в мире, где выступают животные (в заведении содержится 400 животных около 50 видов). В 1980 году к комплексу пристроили зверинец, большую сцену и вольеры — и с тех пор «Уголок дедушки Дурова» не реконструировался. «Реконструкция необходима для изменения планировки зданий и перестройки ряда помещений, чтобы с комфортом разместить в них животных»,— поясняется в сообщении мэрии. В Москомархитектуре объявили конкурс на разработку «уникальной архитектурной концепции» театрального комплекса. Из документации следует, что власти планируют сохранить 4 тыс. кв. м зданий, реконструировать 2,3 тыс. кв. м построек и возвести 11 тыс. кв. м новых сооружений (вместо вольеров и двух существующих зданий 1980 года постройки). В приказе Москомархитектуры об объявлении конкурса подчеркивается, что нежилое кирпичное двухэтажное «здание музея с мышиной железной дорогой» (на улице Дурова, 4с1) является объектом культурного наследия и потому от конкурсантов ждут предложений по его реставрации в существующих габаритах (около 1 тыс. кв. м).

Из документации конкурса следует, что основное здание театра должно увеличиться по площади втрое. Зрительный зал вместит 200–300 мест. «Театр станет еще более комфортным для артистов, животных и зрителей»,— сказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. В столичной мэрии также заявили о намерении в ходе реконструкции на 20% увеличить площадь слоновника, перестроить помещение для бегемотов и обновить систему вентиляции. На организацию архитектурного конкурса выделено 18 млн руб. из городского бюджета; участникам и победителю обещаны гранты размером до 3 млн руб. каждый. Заявки на участие в нем принимаются до 28 ноября.

Александр Воронов