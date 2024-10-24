Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Уголок дедушки Дурова» отреставрируют

Столичные власти решили реставрировать и реконструировать пять зданий театра «Уголок дедушки Дурова», в том числе административный особняк и здание музея 1881 года постройки архитектора Августа Вебера. Основанный в 1912 году дрессировщиком Владимиром Дуровым театр является первым и единственным в мире, где выступают животные (в заведении содержится 400 животных около 50 видов). В 1980 году к комплексу пристроили зверинец, большую сцену и вольеры — и с тех пор «Уголок дедушки Дурова» не реконструировался. «Реконструкция необходима для изменения планировки зданий и перестройки ряда помещений, чтобы с комфортом разместить в них животных»,— поясняется в сообщении мэрии. В Москомархитектуре объявили конкурс на разработку «уникальной архитектурной концепции» театрального комплекса. Из документации следует, что власти планируют сохранить 4 тыс. кв. м зданий, реконструировать 2,3 тыс. кв. м построек и возвести 11 тыс. кв. м новых сооружений (вместо вольеров и двух существующих зданий 1980 года постройки). В приказе Москомархитектуры об объявлении конкурса подчеркивается, что нежилое кирпичное двухэтажное «здание музея с мышиной железной дорогой» (на улице Дурова, 4с1) является объектом культурного наследия и потому от конкурсантов ждут предложений по его реставрации в существующих габаритах (около 1 тыс. кв. м).

Из документации конкурса следует, что основное здание театра должно увеличиться по площади втрое. Зрительный зал вместит 200–300 мест. «Театр станет еще более комфортным для артистов, животных и зрителей»,— сказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. В столичной мэрии также заявили о намерении в ходе реконструкции на 20% увеличить площадь слоновника, перестроить помещение для бегемотов и обновить систему вентиляции. На организацию архитектурного конкурса выделено 18 млн руб. из городского бюджета; участникам и победителю обещаны гранты размером до 3 млн руб. каждый. Заявки на участие в нем принимаются до 28 ноября.

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...