В офисах становится тесно
Москве не хватает новых объектов
До 2027 года доля свободных площадей в офисных комплексах Москвы не превысит 6%, в то время как ранее показатель мог достигать 13%. Причина этому — высокий спрос на такую недвижимость и низкие темпы ее строительства. Дефицит доступных вариантов на рынке позволяет владельцам бизнес-центров диктовать свои условия арендаторам. Похожая ситуация наблюдается в сегменте логопарков, где доля свободных площадей находится на минимальном уровне.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
До конца 2027 года доля свободных площадей в бизнес-центрах Москвы не превысит 6%, следует из прогнозов консалтинговой компании CMWP. Самый низкий показатель будет зафиксирован по итогам 2024 года — 4,9%. В 2025 году вакантность окажется на уровне 5,2%, в 2026 году — 5,7%. Для сравнения, на протяжении 2014–2023 годов нижняя граница свободных площадей офисов в Москве составляла 6,6%, верхняя — 13,1%, отмечают в CMWP. В консалтинговой компании NF Group говорят, что последний раз вакантность в столичных бизнес-центрах меньше нынешнего уровня наблюдалась в 2007 году.
Сложившая тенденция — результат высокого спроса на офисы и низкие темпы нового строительства. В январе—сентябре 2023 года спрос на такие объекты в Москве достиг 1,26 млн кв. м, в этом году — на таком уже уровне, подсчитали в консалтинговой компании Remain. В 2023 году в столице введено 270 тыс. кв. м офисной недвижимости, что на 25% меньше год к году и более чем вдвое меньше по сравнению с 2021 годом, добавляют в CMWP.
Предпосылок для изменения конъюнктуры в краткосрочной перспективе нет: более 85% помещений в бизнес-центрах, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году, уже распроданы, поясняет директор коммерческого управления девелоперской компании Stone Кристина Недря.
По подсчетам CMWP, основанных на данных девелоперов, в 2024 году в Москве будет построено 500 тыс. кв. м офисов, в 2025 году — 700 тыс. кв. м, а в 2026 году резкое снижение — до 360 тыс. кв. м. Много крупных объектов строится под конкретных заказчиков, например, штаб-квартиры «Яндекса» и «Роскосмоса», а также комплексы iCity и Slava, где площади уже выкуплены соответственно мэрией Москвы и Центробанком.
В ближайшие пару лет будут также достроены площади, выкупленные частными инвесторами, и по каким ставкам будут сдаваться эти помещения в аренду, пока неясно, говорит партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. По итогам трех кварталов 2024 года объем сделок с офисами средней площадью до 1 тыс. кв. м в Москве вырос на 45% год к году, подсчитали в CORE.XP. Общая сумма продаж таких лотов частным инвесторам в январе—сентябре этого года достигла 32,5 млрд руб., или 30% от общего объема инвестиций в офисный сегмент российской столицы (см. “Ъ” от 3 октября).
Что же касается ставок аренды, то в январе—сентябре 2024 года они увеличились на 11% год к году, в среднем до 22,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечают в CMWP.
К концу 2027 года показатель составит 24,7 тыс. руб. Это обусловлено изменением структуры предложения, поясняет директор по аналитике и маркетинговым концепциям Pioneer Екатерина Петрова. С рынка вымыты наиболее привлекательные и дорогостоящие офисы, остались наименее ликвидные за пределами Третьего транспортного кольца. Вариантов для компаний, которые рассматривают готовый офис, остается немного — это аренда гибких офисов, вакантность которых также держится на минимальном уровне, поясняет партнер NF Group Мария Зимина.
Объем сделок с офисными площадями до 1 тыс. кв. м по итогам января—сентября 2024 года вырос на 45% год к году
Офисный сегмент уже вступил на путь, по которому шел складской сегмент, где сейчас наблюдается серьезный дефицит площадей, считает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, конкуренция между несколькими претендентами за свободные помещения в логопарках — это сегодняшняя реальность: владелец объекта при выборе арендатора зачастую отдает предпочтение тому, кто запрашивает минимальное количество уступок как по коммерческим условиям аренды, так и по содержанию договора.