Из дела ученого выросла взятка

Как стало известно «Ъ», фигурантом уголовного дела о коррупции стал руководитель Центра растениеводства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», член редакционной коллегии журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» Александр Морозов. Оказавшись под следствием, ученый полностью признал свою вину в даче взятки чиновнику из судебной системы и вместо СИЗО попал под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый Александр Морозов

Фото: vilarnii.ru Ученый Александр Морозов

Фото: vilarnii.ru

65-летнего Александра Морозова задержал следователь управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. Доктору сельскохозяйственных наук Александру Морозову он инкриминировал совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 (покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере, от 8 до 15 лет заключения) УК РФ.

По данным «Ъ», речь в деле идет о том, что в декабре 2023 года Александр Морозов обратился к начальнику управления судебного департамента при Верховном суде России по Крыму Кериму Акуеву с тем, чтобы тот решил вопрос с домом в Ялте, на который претендовал растениевод. Ранее недвижимость отошла к другому лицу, и Александр Морозов рассчитывал через суд если не изменить это решение, то получить компенсацию. Керим Акуев вызвался оказать ему содействие за 2 млн руб. Однако передача взятки в коллегию по гражданским делам Верховного суда Крыма, которая могла бы отменить решение Ялтинского горсуда, не состоялась.

А впоследствии Кериму Акуеву и вовсе стало не до решения подобных вопросов. Как уже сообщал «Ъ», ответственного работника судебной системы задержали сотрудники ФСБ и доставили в Москву, где следователи ГСУ СКР обвинили его в целом ряде преступлений коррупционной направленности.

Так, в деле, по данным «Ъ», речь идет о получении Керимом Акуевым откатов в 2021–2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» (СГР) Олега Сергиенко в размере 3 млн 780 тыс. руб.

СГР с 2018 года заключил три десятка контрактов на ремонты помещений в судах полуострова, включая Верховный суд Крыма. По версии следствия, деньги Кериму Акуеву заплатили за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского горсуда, а также заключение похожих соглашений в будущем. Посредником следствие признало начальника отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в Республике Крым Андрея Седегова. Олег Сергиенко и Андрей Седегов также были арестованы. Недавно сроки следствия по их делу были продлены. В результате Керим Акуев, с 2004 года возглавлявший управления судебного департамента в различных регионах России, включая Донецкую народную республику, откуда он и отправился в СИЗО, перед судом по существу своего дела предстанет только в следующем году.

При этом эпизод в отношении взяткодателя Александра Морозова, скорее всего, будет выделен в отдельное производство, так как в отличие от остальных фигурантов известный ученый полностью признал свою вину и активно сотрудничает с правоохранителями. В этой связи ГСУ СКР решило ограничиться в отношении Александра Морозова домашним арестом. Сам фигурант и его адвокат гарантировали, что скрываться от суда и оказывать давление на свидетелей он не собирается, попросив еще более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Однако следователь и поддержавший его прокурор все-таки добились для растениевода домашнего ареста до 22 декабря с запретом на общение с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве свидетелей, обвиняемых и подозреваемых, а также с коллегами и журналистами по обстоятельствам уголовного дела. Александру Морозову запрещено пользоваться интернетом, почтой и телефоном, за исключением вызова врачей, пожарных, полиции и переговоров со следователем и адвокатом.

Николай Сергеев