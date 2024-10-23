Рэпер Гуф доставлен в полицию в Подмосковье после драки
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, подрался с другим мужчиной, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Сам музыкант опубликовал видео, предположительно, из отделения полиции.
Рэпер Гуф (Алексей Долматов)
Фото: соцсети Алексея Долматов
По данным ТАСС, потасовка произошла в Апрелевке. По предварительной информации, рэпер ударил по голове другого мужчину, у него повреждено ухо. Оба были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавший написал заявление на господина Долматова.
Гуф после инцидента вышел в прямой эфир в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он снял, как, предположительно в отделении полиции, сидят мужчина с красным ухом и женщина. Как рассказал сам пострадавший на видео, его ударили по уху, когда он приехал помочь сестре, которая пожаловалась, что ее обижают.