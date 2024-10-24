К читателям газеты «Коммерсантъ»

Радость Торы

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим праздником Симхат Тора!

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Симхат Тора призывает нас к высочайшему и всеобъемлющему чувству радости, что заложено уже в самом названии праздника, которое переводится с иврита как «радость Торы».

В этот день мы заканчиваем годовой цикл чтения Торы и сразу же начинаем его сначала. Из года в год мы не только не перестаем заново учиться мудрости, искать новые смыслы и выносить уроки, мы также не устаем от всего сердца радоваться самому существованию Торы в нашем мире.

Традиционно этот праздник объединяет множество людей. В каждой синагоге достают из ковчега все свитки Торы и устраивают с ними торжественные шествия, сопровождаемые танцами и песнями. При этом совершенно не важно, насколько глубоко и прилежно тот или иной человек посвящает себя изучению Торы. В каждом человеке, будь то величайший мудрец или маленький ребенок, существует крепкая связь с Торой, которая еще больше укрепляется за счет радостных эмоций в Симхат Тора.

Более того, радость является центральной заповедью праздника. Кажется понятным, когда Всевышний разрешает или запрещает нам совершать те или иные действия, но разве можно подчинить эмоции нашей воле? Всевышний указывает на то, что это возможно. Именно через чувство радости мы способны достигнуть высочайших духовных высот, подняться над множеством вещей, раскрыть в себе максимально добрые и позитивные стороны. Пятый Любавичский Ребе говорил, что танцами с Торой «можно буквально черпать целыми ведрами и даже бочками материальные и духовные сокровища».

Правильно использовать потенциал искренней, праведной радости — значит обладать всеми инструментами для того, чтобы преодолевать любые трудности и становиться лучше.

От всего сердца желаю вам сохранить это чувство радости, единения, духовного подъема на протяжении всего года! Пусть этот позитивный настрой ведет вас по пути добрых дел и хороших поступков. Пусть каждая молитва будет услышана, пусть Всевышний благословляет вас, посылает вам крепкое здоровье и внутреннюю гармонию!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России