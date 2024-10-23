Байден призвал «политически посадить» Трампа

Президент США Джо Байден призвал «политически посадить» своего предшественника, кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. Он предложил подумать о последствиях возможного прихода к власти Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Мы должны его посадить. Политически посадить. Устранить его. Вот что нам нужно сделать»,— сказал Байден на мероприятии демократов в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

Господин Байден выразил уверенность, что с учетом постановления Верховного суда об иммунитете Дональд Трамп уверен в своем праве «физически устранить того, кто, по его мнению, представляет для него угрозу». «Если бы я сказал такое пять лет назад, вы бы меня посадили... На кону наша демократия. Подумайте о том, что произойдет, если Трамп победит на этих выборах»,— добавил действующий американский президент.

Fox News напомнил, что призыв «Заприте ее» был постоянным лозунгом сторонников господина Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году, когда он критиковал кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, называя ее коррумпированной.

Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Наказание по наиболее тяжким статьям составляет до 20 лет лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Республиканец считает уголовное преследование попыткой демократов помешать ему вернуться в Белый дом.

О том, кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях,— в материале «Ъ» «Кандидаты выбирают кабинеты».