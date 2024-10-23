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Коммерсантъ FM
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3,151 триллиона рублей составлял на 1 октября 2024 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 октября 2023 года долг регионов был равен 3,145 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 6 млрд руб. По видам обязательств задолженность такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 419 млрд руб., на банковские кредиты — 101 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,553 трлн руб. Также в составе долга субъектов госгарантии на 60 млрд руб., внешняя задолженность на $195 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 октября был равен еще 372 млрд руб.

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