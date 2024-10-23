Прокуратура Петербурга добивается запрета Саентологической церкви

В Санкт-Петербурге прошли предварительные слушания по делу о запрете петербургской Саентологической церкви (деятельность этого религиозно-философского течения признана в РФ нежелательной). С иском о признании экстремистской незарегистрированной религиозной группы «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга» в сентябре обратился и. о. прокурора города Петр Забурко. Ответчиком выступает духовный лидер местных последователей учения Рона Хаббарда — Иван Мацицкий.

В 2017 году господин Мацицкий, а также нескольких его единомышленников: Сахиб Якуб оглы Алиев, Анастасия Терентьева, Галина Шуринова и Констанция Есаулкова — были задержаны силовиками по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Госпожу Есаулкову по состоянию здоровья отправили под домашний арест, все были заключены под стражу. Затем из изолятора были отпущены и остальные, но в марте 2021 года Иван Мацицкий снова попал в СИЗО. Позже руководителю религиозной группы также инкриминировали возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). В 2019 году в отношении руководства религиозной группы возбудили уголовное дело о легализации 17 млн руб. Также им вменили возбуждение ненависти либо вражды и организацию экстремистского сообщества.

В августе минувшего года Невский райсуд признал фигурантов виновными. Главу петербургских саентологов приговорили к 6,5 года колонии с запретом на работу в общественных и религиозных организациях на два года, однако от наказания он был освобожден «по отбытию». Остальным назначили штрафы от 600 тыс. до 1,3 млн руб. При этом по ст. 171 УК РФ все подсудимые были освобождены от наказания за истечением сроков давности. Изъятые у фигурантов $360 тыс. были конфискованы в пользу государства.

Отметим, что с 1992 года «Саентологическая церковь Петербурга» безуспешно пыталась зарегистрироваться как религиозная организация. При этом свою деятельность в регионе они вели с середины 1980-х годов. В 2007 году в Петербурге также была ликвидирована организация «Саентологический центр». Несколько трудов основателя течения Рона Хаббарда признаны в РФ экстремистскими.

Заседание по делу назначено на 19 ноября.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург