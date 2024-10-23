Индекс RSBI вырос после трех месяцев снижения

Свежий замер деловой активности малого и среднего бизнеса для составления индекса RSBI (рассчитывается банком ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) фиксирует неоднородность оценок в зависимости от размера и сферы деятельности бизнеса. Наиболее уверенно себя чувствуют средние предприятия производственной сферы — они готовы наращивать инвестиционную активность, имея доступ к льготным кредитам. Наиболее пессимистичны микропредприятия в сфере торговли — они более чувствительны к подорожавшим кредитам и столкнулись с сокращением спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Совокупный индекс RSBI в сентябре вырос до 55,2 пункта после трех месяцев снижения: в августе показатель оценивался в 54,7 пункта, в июле — 57,1, в июне — 57,6, в мае — 58,1 пункта. Летнее падение объяснялось ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, которое привело к сокращению прибыли компаний и снижению доступности кредитов. Нынешнее же восстановление индекса его составители объясняют ростом интереса бизнеса к инвестициям. В сентябре 25% МСП наращивали вложения в свой бизнес (плюс 5 п. п. к августу), еще 30% планировали увеличить инвестактивность (плюс 6 п. п.).

Оценки размера прибыли в секторе разные: в сентябре о росте продаж сообщили 22% компаний (плюс 2 п. п. к августу), а об их сокращении — треть (плюс 1 п. п.). В основном снижение выручки пришлось на микробизнес (36%) и сферу торговли (38%). Ожидания по выручке также ухудшились: 24% МСП ждут ее сокращения (максимум с начала года), роста — 29% (доля таких оптимистов снижается четвертый месяц подряд). Оценки доступности кредитов незначительно выросли: о наличии действующего кредита сообщили, как и в августе, 14% предпринимателей, еще 14% (плюс 1 п. п.) рассказали о получении нового займа. Спрос на кредиты остается сдержанным: 24% предпринимателей отмечают фактор высоких ставок, у 41% потребности в дополнительном финансировании нет (это более характерно для сферы услуг).

Ситуация с кадрами остается напряженной: несмотря на стабильные планы по расширению штата, предприниматели чаще отмечают его сокращение. В сентябре 22% компаний сократили штат (плюс 3 п. п.) — это максимум показателя с лета 2020 года. Нанять новых сотрудников в сентябре смогли 14% МСП (минус 1 пункт к августу).

Диана Галиева