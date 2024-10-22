Индийская рупия упала до исторического минимума

Курс индийской рупии к доллару США на момент закрытия торгов на рынке Forex составил 84,077 рупий за доллар. Это рекордно низкий уровень за всю историю, отмечает Reuters.

Агентство сообщает, что падение национальной валюты Индии связано с оттоком инвестиций из страны и ростом доходности облигаций США. «Мы видим признаки сокращения доли заемных средств перед выборами в США. Динамика, которую мы видим, поддерживает доллар по всем направлениям»,— цитирует Reuters заявление ING Bank.

Давление на рупию также оказал спрос на доллар со стороны иностранных банков. Он связан с оттоком средств с индийского рынка акций, отмечает агентство. В октябре инвесторы продали местных акций суммарно на $10 млрд. В начале октября Резервный банк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%. При этом он изменил свою позицию по денежно-кредитной политике, допустив снижение ставки в декабре.