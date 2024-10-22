Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину «невоспитанными собаками»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чен — считает, что Южная Корея и Украина «одинаковые как две капли воды» и похожи на «невоспитанных собак, выпестованных США». Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии заявила, что Сеул и Киев «попрошайничают» и распространяют «нелепый вздор» в адрес стран, обладающих ядерным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Ё Чжон

Фото: Reuters Ким Ё Чжон

Фото: Reuters

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США»,— приводит слова госпожи Ким Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чен отметила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидента с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками Южной Кореи. По информации северокорейских властей, дроны Южной Кореи разбрасывали агитационные листовки по Пхеньяну. Южная Корея запуск беспилотников отрицала. Пхеньян заявлял, что намерен считать следующий такой инцидент объявлением войны.

15 октября Ким Чен Ын провел совещание по вопросам обороны, где обсуждалось нарушение суверенитета страны. В тот же день КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Военные КНДР подорвали автомобильные и железные дороги.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «Одной Кореей меньше».