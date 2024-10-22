Экс-зампреда правительства Ингушетии заказали за 20 млн рублей
СКР: заказчик обещал 20 млн руб. за убийство помощника депутата Алихаджиева
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области рассказало подробности расследования уголовного дела, возбужденного после покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии и помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. По версии следствия, за убийство заказчик обещал заплатить 20 млн руб. Сегодня, 22 октября, МВД сообщило о задержании предполагаемого исполнителя и заказчика покушения на убийство.
По версии следствия, в сентябре предполагаемый заказчик обратился к знакомому, с которыми ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. За вознаграждение в 20 млн руб. заказчик предложил своему знакомому убить господина Алихаджиева, на что исполнитель согласился. Подозреваемый передал исполнителю предоплату в размере 500 тыс. руб., пистолет с глушителем, а также сведения об экс-чиновнике. Перед совершением преступления заказчик месяц выслеживал потерпевшего.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что предполагаемый заказчик имеет гражданство Украины. По данным «РИА Новости», ранее он был судим в России и на Украине. Также ТАСС сообщает, что заказчиком покушения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии является его земляк.
Вечером 10 октября на Шерипа Алихаджиева было совершено покушение. Он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино. По информации «Ъ», подозреваемый выстрелил в господина Алихаджиева четыре раза, после чего скрылся. Экс-зампреда доставили в больницу с огнестрельными ранениями. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105).