Экс-президента Перу Толедо приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Перу приговорил бывшего президента республики 78-летнего Алехандро Толедо к 20 годам и пяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Согласно постановлению, экс-президент за взятку в размере $35 млн помог бразильской строительной корпорации Odebrecht получить контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алехандро Толедо

Фото: Gerardo Marin, Reuters Алехандро Толедо

Фото: Gerardo Marin, Reuters

О заключении на 20,5 лет просило обвинение. При этом Алехандро Толедо жаловался на проблемы с сердцем. Он также утверждал, что у него диагностировали рак.

Алехандро Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 годы. Как пишет AFP, суд установил, что за $35 млн он обеспечил Odebrecht победу в тендере на строительство двух участков шоссе, соединяющего Бразилию и Перу. Компания признала выплату взяток для получения крупных контрактов.

Алехандро Толедо арестовали в апреле 2023 года в американском штате Калифорния. Там он жил последние годы. По запросу Перу его экстрадировали. Ордер на его арест был выписан в 2017 году.