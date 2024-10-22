Акушеры не родятся

В России в 2023 году уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям «акушерство и гинекология», «неврология», «терапия» и «ортопедическая стоматология». Это происходит на фоне дефицита кадров в медицине, указывают эксперты. Особенно критично сокращение числа акушеров-гинекологов при поставленной государством задаче решить демографические проблемы. Более того, до 30% выпускников такого направления в итоге не работают по специальности, подчеркивают эксперты, поскольку «не видят перспективы». В Минздраве, впрочем, заявляют, что уже заметили рост общего числа врачей и среднего медперсонала.

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Составители сборника «Образование в цифрах» (подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) проанализировали данные Росстата, Минпросвещения, Минобрнауки, Федерального казначейства, ОЭСР и ЮНЕСКО о численности выпускников российских медвузов. Первым на работу обратил внимание специализированный портал «Медвестник». Авторы подсчитали, что с 2022 по 2023 год численность окончивших ординатуру акушеров-гинекологов упала с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов — с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов — с 2 тыс. до 1,8 тыс., стоматологов-ортопедов — с 1,2 тыс. до 1,1 тыс. Среди дисциплин, по которым представлена детализация, выросло только число врачей анестезиологов-реаниматологов — с 1,6 тыс. до 1,7 тыс.

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Это происходит на фоне нехватки кадров в здравоохранении. Дефицит врачей в РФ в 2023 году, по данным замминистра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой, составил 29 тыс. человек; недоставало также 63 тыс. специалистов среднего звена (по данным Росстата на конец 2023 года, в стране было 758,8 тыс. врачей и 1,47 млн медработников среднего звена). На решение проблемы врачебного кадрового дефицита в здравоохранении требуется не менее пяти-шести лет, комплекс мер для решения этой задачи проработан, заявлял в мае министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Проблема с акушерами-гинекологами особенно заметна с учетом поставленной руководством страны задачи добиться роста рождаемости.

В августе первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, директор НМИЦ акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова Геннадий Сухих сообщил, что в государственных медорганизациях вакантны 3663 профильные ставки в амбулаторной службе и 1734 ставки врачей-неонатологов. С учетом акушерок кадровый дефицит, по различным оценкам, составляет от 8,5 тыс. до 11, 5 тыс. специалистов. Хотя 100% бюджетных мест в клинической ординатуре по акушерству и гинекологии являются целевыми, от 15% до 35% выпускников не исполняют после обучения обязательств по договорам, уточнил господин Сухих. Завкафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Наталья Подзолкова добавила, что до 30% выпускников вузов не работают по специальности в первые три года после завершения обучения, потому что «не видят перспективы». По ее словам, до 30% работающих в отрасли — женщины старше 55 лет.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, что дефицит медицинских кадров — глобальная проблема: в мире, по оценкам ВОЗ, не хватает от 15 млн до 20 млн специалистов. «Страны конкурируют за квалифицированных специалистов»,— говорит Лариса Попович. По ее мнению, одним из ресурсов для восполнения медицинских кадров в России являются врачи из других стран, которые «могут обладать очень высоким уровнем квалификации и прекрасно владеть специальностью», их переезд в РФ «можно только приветствовать». При этом и «для наших врачей было бы неплохо создавать такие условия, чтобы их не тянуло на чужбину», отметила госпожа Попович.

На прошлой неделе в ходе обсуждения поправок к миграционному законодательству председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался против упрощенного предоставления вида на жительство иностранцам, которые хотят работать в РФ учителями и врачами. Одновременно он предложил подумать над мерами, которые привлекли бы в эти профессии выпускников целевых вузов: по данным господина Володина, лишь 34% «целевиков» после вуза идут работать в школы и больницы.

Минздрав, по словам Ларисы Попович, озабочен решением проблемы дефицита кадров: внедрены программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», льготы и образовательные программы, существенно поднята зарплата в отрасли, однако «из профессии уходит непростительно много людей — это большая проблема, с которой приходится разбираться».

В самом ведомстве, впрочем, отмечают рост числа специалистов, привлеченных на работу: в 2023 году их оказалось 261 421, в том числе 94 683 врача. В ведомстве отмечают и устойчивый рост числа выпускников ординатуры. Среди врачей, поступивших на работу в медорганизации, 19 166 (20,24%) специалистов «приступили к исполнению должностных обязанностей после завершения обучения по основным образовательным программам высшего образования, из них 42,77% — в рамках договоров о целевом обучении», отметили в Минздраве. Там подчеркнули, что федеральный проект «Медицинские кадры» (стартует в 2025 году) позволит сформировать «устойчивую тенденцию» и достичь показателей обеспеченности врачами в 43,59 и средними медработниками в 85,59 на каждые 10 тыс. человек.

Наталья Костарнова