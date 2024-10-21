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Коммерсантъ FM
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Кадры продолжают решать все

Новые назначения в «Ъ»

В октябре в ИД «Коммерсантъ» появилось сразу три новых заместителя шеф-редактора (то есть меня).

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Шпаковский с 1 октября курирует фотослужбу и арт-дирекцию. Новый руководитель визуальных продуктов «Ъ» успел потрудиться фотографом и бильд-редактором в Национальной службе новостей, журналах «Карьера» и «Mercedes-Benz Magazine Russia», поруководить фотослужбами «Профиля», «Компании», «BusinessWeek Россия» и «Комсомольской правды». Более того, он некоторое время был фотографом-постановщиком в проекте «Гражданин поэт» у самого — не побоюсь этого слова — А. В. Васильева (медиаменеджер десятилетия 2000–2010 гг.).

Анна Черникова с 7 октября занимается большими текстами — то есть тем, за что мы все всегда любили «Ъ». Это будут, конечно, не только отдельные публикации, но и бумажные издания, digital-спецпроекты, инфографика, мнения и комментарии, исследования и т. д. Закончив романо-германское отделение филфака МГУ, в 1999 году Анна пришла в «Ъ» редактором информцентра, была ответственным секретарем легендарного журнала «Власть», потом работала в проектах «АртХроника», «Вокруг света» и «Сноб», возглавляла L`Officiel Voyage, выпускала журналы для авиакомпаний «Трансаэро» и «Россия», сотрудничала с Tutu.ru. Проще говоря, Анна знает о больших и интересных текстах все.

Владимир Лавицкий с 28 октября назначен первым заместителем шеф-редактора «Коммерсанта» и главой делового блока редакции «Ъ». Владимир работает в «Ъ» с 2008 года и за время этой 16-летней вахты успел побывать руководителем группы и заведующим отделом потребительского рынка и телекоммуникаций, а в 2017 году возглавить «Издательский синдикат» «Коммерсанта». Он создал и реализовал массу успешных проектов как в бумажном, так и в digital-формате. Без преувеличения его можно назвать одним из лучших медиаменеджеров российской деловой журналистики. Теперь Владимиру предстоит сделать деловой блок «Коммерсанта» еще более оперативным и современным.

Все трое новых руководителей редакции «Ъ» — умные и профессиональные люди. Читатели могут быть уверены в том, что фотографии в наших изданиях будут яркими и запоминающимися, большие тексты — интересными и глубокими, а «деловые» заметки — как и раньше, компетентными и эксклюзивными.

Шеф-редактор ИД «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» Михаил Лукин

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