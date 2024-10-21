Чувашия стала лидером среди регионов ПФО по росту промышленного производства, сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Индекс промышленного производства за январь–сентябрь 2024 года вырос на 17% к аналогичному периоду прошлого года, индекс обрабатывающих производств — на 19%.

Также вырос объем отгруженных товаров собственного производства на 34%, он составил 403 млрд руб. Сильнее всего выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 203,7%.

На 23% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства и на 20,2% — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

Численность безработных граждан за январь—сентябрь 2024 года снизилась на 1208 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 2025 против 3233. При этом потребность организаций и предприятий в работниках составила 10,9 тыс. человек против 13 тыс. человек в прошлом году.

Также Чувашия заняла первое место среди регионов с наибольшей долей молодежи, которая зарегистрировала бизнес в 2023 году. Показатель республики достиг 56%.

Также в республике на 95% завершены работы по реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Зарина Акбирова