Чувашия возглавила рейтинг регионов по числу зарегистрированного бизнеса

Чувашия возглавила рейтинг регионов с наибольшей долей молодежи, зарегистрировавшей бизнес в 2023 году. Показатель республики достиг 56%, об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики.

Исследование проводили платформы «Деловая среда» и «Рамблер». Следом за Чувашией в топ-3 вошли Удмуртская Республика (54%), Оренбургская область и Республика Дагестан (52%).

«Правительство республики реализовало множество интересных новелл в области поддержки предпринимательства. Они стали возможны благодаря инициативам, мыслям, идеям, которые генерирует предпринимательское сообщество, прежде всего молодежь»,— подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев на окружной встрече Клуба молодых предпринимателей трека Росмолодежь.Бизнес.

Чувашия вошла в число 65 пилотных регионов, где создан Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь. Бизнес. Клуб реализует проекты, помогающие молодежи развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать свое дело.

Зарина Акбирова