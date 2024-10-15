В Чувашии завершены более 95% дорожных работ по нацпроекту

В Чувашской Республике более 95% дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже выполнены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

Из запланированных 448 тыс. кв. м нового покрытия уложено 420 тыс. Освоение федеральных средств составляет 91%. Работы проводились на 50 объектах, из которых на 28 завершены полностью. Общая протяженность восстановленного покрытия достигает 78 км.

Кроме того, в этом году продолжились ремонт трассы «Чебоксары — Сурское» на четырех участках, а в Урмарском округе запланирован ремонт 27 км автодорог регионального значения. Также особое внимание уделено обновлению мостов: в рамках нацпроекта будет отремонтировано 6 объектов, из них 4 будут введены в эксплуатацию в текущем году.

По словам Олега Николаева, благодаря планомерной работе к 2024 году все автомобильные дороги будут соответствовать нормативным требованиям.

Анар Зейналов