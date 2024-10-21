«Тучи ходят хмуро»

Хочешь мира, готовься к войне — председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал армию укреплять боевые возможности. Ранее КНР провела учения вблизи территориальных вод Тайваня. В Пекине заявляют, что не собираются отказываться от применения силы в отношении мятежного острова. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что китайское руководство недовольно позицией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Си Цзиньпин, обращаясь к солдатам и офицерам бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая, призвал быть готовыми к войне и «укреплять свои боевые возможности». 14 октября Пекин проводил учения «Совместный меч — 2024B» в водах вокруг Тайваня. Главная задача маневров — умерить пыл сепаратистов и напомнить им, что остров является китайской территорией. КНР не отказывается от силового решения проблемы.

Одновременно, как известно, активизировался Ким Чен Ын. КНДР официально признала Южную Корею вражеским государством. Они даже взорвали дороги, ведущие на Юг. Сейчас активно обсуждается вопрос о северокорейском контингенте, который якобы готовится к отправке в зону боевых действий на Украину. Или он уже там.

Все это похоже на то, что Китай хочет напомнить о себе, показать, что у него тоже есть претензии и вопросы к западному миру. Негоже заниматься только лишь Ближним Востоком и Украиной, игнорируя столь мощное государство, как Китайская Народная Республика.

Кроме того, есть такая информация, что Москва и Пекин сумели найти решение, как обойти западные санкции и наладили в той или иной степени двустороннюю торговлю. И, наверное, КНР намеревается заступиться за Иран, вернее, союзный ему режим аятолл. И, собственно, Владимир Зеленский повел себя совсем неконструктивно — отверг китайский и бразильский мирный план и предложил такое, что просто даже невозможно обсуждать это в цивилизованном ключе.

Недоволен Китай. При этом создается такое впечатление, что тактика Америки заключается в том, чтобы оставить Пекин и Москву в меньшинстве, переманить на свою сторону как можно больше стран Глобального Юга.

Вот и Саудовская Аравия, похоже, засомневалась. По крайней мере, в Казани на саммите БРИКС она будет представлена всего лишь министром иностранных дел. Собственно, возвращение Дональда Трампа также ничего хорошего китайским товарищам не сулит. Вот и приходится вновь говорить о большой войне. А что еще делать?

При этом просто грозить, не подкрепляя угрозы ничем большим, долго нельзя, иначе тебя перестанут воспринимать всерьез. Если тебя игнорируют, тогда необходимо в какой-то момент переходить от слов к делу. Если исходить из того, что на Тайвань китайская армия вряд ли нападет, то с товарищем Ким Чен Ыном не все однозначно, скажем так. Так что некую проблему теперь и на Дальнем Востоке исключать нельзя.

Сложно сказать, насколько это выгодно России. Похоже, что совсем невыгодно. Впрочем, пока еще ничего не случилось. Но тучи ходят хмуро. Это надо признать. И вот со всем этим товарищ Си отправляется в Казань на саммит БРИКС. А потом будет саммит G20. Теоретически всегда есть возможность договориться. Было бы желание.

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