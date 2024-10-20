Бахрам Муртазалиев забил титул

Минувший уикенд, кажется, зажег для российского профессионального бокса еще одну суперзвезду. Защита Бахрамом Муртазалиевым чемпионского титула Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг), добытого во многом благодаря обстоятельствам, получилась слишком убедительной и яркой, чтобы не обратить на нее внимание. Австралийца Тима Цзю, еще недавно считавшегося безусловным фронтменом категории, Муртазалиев уничтожил за неполных три раунда, несколько раз уложив на настил ринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахраму Муртазалиеву (справа) понадобилось менее трех раундов, чтобы нокаутировать Тима Цзю

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images Бахраму Муртазалиеву (справа) понадобилось менее трех раундов, чтобы нокаутировать Тима Цзю

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

Бой, состоявшийся в американском Орландо, подарил полноценное, что ли, признание боксеру, который по идее давно должен был его получить. В конце концов, Бахраму Муртазалиеву 31 год, а в его биографии до этого уже были 22 профессиональных поединка и 22 победы, в том числе победа в поединке чемпионском: в апреле он завоевал звание Международной боксерской федерации, справившись с немцем Джеком Кулкаем. Но факт, что до сих пор, несмотря на все свои формальные заслуги, для боксерского сообщества Муртазалиев оставался скорее загадкой. Выигранные поединки он проводил исключительно против соперников из тех ниш рейтинга, от которых до верхушки — как до Луны, а титул добыл отчасти благодаря стечению обстоятельств.

Владевший в первом среднем весе всеми поясами американец Джермелл Чарло вдруг принялся уклоняться от столкновений с наиболее очевидными конкурентами, встретился, вместо того чтобы защищать их, с мексиканской знаменитостью Саулем Альваресом в рамках суперсреднего веса (до 76,2 кг) и так утомил этими своими метаниями контролирующие бокс структуры, что те лишили его регалий, освободив дорогу к ним тем, кто, если бы не подобная решительность, еще месяцы, а то и годы мог бы простоять в очереди за чемпионским боем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

Теперь отношение к Бахраму Муртазалиеву будет, конечно, совсем иным. Слишком убедительно он прошел проверку на соответствие чемпионскому статусу. Так убедительно, что, кажется, ликвидировал все сомнения насчет того, что честно его заслужил.

В этом поединке Муртазалиеву противостоял боксер, который еще недавно считался чуть ли не безусловным фронтменом категории, боец, обладающий огромной популярностью. И даже поражение в конце марта от американца Себастьяна Фундоры не так уж сильно подорвало репутацию представляющего Австралию сына российской легенды Константина Цзю Тима Цзю. Все же понимали, что, когда ты почти весь 12-раундовый матч вынужден биться с залитыми кровью из-за рассечения глазами, успех — просто продержаться до финального гонга. А уступить на судейских картах с минимальным отставанием — тем более.

Но в бою с Бахрамом Муртазалиевым с Тимом Цзю случилась трагедия куда масштабнее. На глазах наблюдавшего за ним великого отца, чье присутствие подчеркивало важность матча (до этого Цзю-старший посетил лишь дебютное профессиональное выступление Цзю-младшего в 2016 году), австралиец угодил в такую мясорубку, что после нее даже как-то странно вспоминать о фронтменском реноме, о космическом превосходстве в солидности букмекерских котировок над чемпионом.

Оба противника сдержали обещание и полезли, не откладывая дело в долгий ящик, не тратя времени на разведку, прощупывание чужих слабостей, в жесткую драку — конек каждого из них.

По стартовому раунду еще нельзя было сделать однозначного вывода, кому в ней комфортнее. Но уже появились подозрения насчет того, что превосходство Муртазалиева в росте, пусть не такое огромное, каким оно было у человека баскетбольных габаритов — Фундоры, над невысоким Цзю не такой фактор, которым можно пренебречь. Австралиец чересчур часто натыкался на джеб чемпиона. Но ведь и попадал иногда, наверняка заставляя отца верить в лучшее, в то, что, потерпев, измотав оппонента темпом, попозже начнет прорываться поближе к нему еще чаще.

Но все, что происходило дальше, было сплошным кошмаром для всех, кто переживал за Тима Цзю. Во втором раунде он, по-прежнему оптимистично наседая, нарвался уже не на обычный жесткий джеб, а на безумно резкий левый боковой, который свалил претендента на пол. Он поднялся довольно быстро, но матерые комментаторы, разумеется, видели, что состояние австралийца, как бы он ни храбрился, уже тревожное, что в ногах полно ваты, и, кажется, не очень-то удивились, когда Бахрам Муртазалиев вскоре уложил его еще раз, а потом — еще… Наоборот, они удивлялись, что Цзю, вместо того чтобы, закрывшись в раковине, постараться прийти в себя, пересмотреть приоритеты, поскольку выбранная стратегия трещит по швам, на этих шатких ногах по привычке прет буром на чемпиона, будто это тот «плывет».

Инстинкты брали верх над разумом и провоцировали печальные последствия.

Вообще некоторые бои после таких падений, как у Тима Цзю во втором раунде, принято заканчивать. Этот все-таки продолжился, демонстрируя живучесть наступательных рефлексов австралийца. Бахрам Муртазалиев даже в какой-то момент очутился как бы прижатым к канатам. Через пару секунд выяснилось, что на самом деле это он загнал Цзю в хитрую ловушку, соблазнив шансом атаковать. Атака была безвредной для россиянина, а в ответ на нее австралийцу достался очередной удар в челюсть, от которого тот рухнул на настил плашмя.

Поразительно, но и после этого Цзю встал на ноги — правда, исключительно для того, чтобы, неловко спасаясь от града добивающих его тумаков Муртазалиева, продемонстрировать секундантам: откладывать бросок через канаты белого полотенца — сигнала о том, что боксер сдается,— не стоит.

А через некоторое время эксперты ESPN уже пытались прикинуть, каким может быть ближайшее будущее у участников оказавшегося неожиданно коротким матча. С Тимом Цзю история после такого-то конфуза выходила сложнее: в принципе неясно, на какой сейчас он ступеньке в иерархии. С Бахрамом Муртазалиевым все было куда понятнее. Можно смело констатировать, что после этого фейерверка ему открыта дорога к боям с другими суперзвездами, прежде всего американскими — и с владеющими чемпионскими поясами в категории Теренсом Кроуфордом с Фундорой, и с Чарло, и с Эрролом Спенсом. Набор шикарный.

Алексей Доспехов