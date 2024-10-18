Артем Дзюба ушел от разгрома

В стартовом матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил на выезде «Акрон» — 5:0. Петербуржцы с 29 очками поднялись на первое место, опередив на два балла «Краснодар» и «Локомотив», которые в субботу встретятся, соответственно, со «Спартаком» и «Химками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нападающий «Акрона» Артем Дзюба быстро получил травму и не смог доиграть матч с «Зенитом», завершившийся крупным поражением его команды Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Акрона» Эсковаль (№26) борется с зенитовцем Лусиано (№32) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Вратарь команды «Акрон» Сергей Волков Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Зенита» Артур (справа) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Акрона» Беншимол (на переднем плане) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Нападающий «Акрона» Артем Дзюба быстро получил травму и не смог доиграть матч с «Зенитом», завершившийся крупным поражением его команды Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Акрона» Эсковаль (№26) борется с зенитовцем Лусиано (№32) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Вратарь команды «Акрон» Сергей Волков Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Зенита» Артур (справа) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото Матч между командами «Акрон» (Тольятти) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игрок «Акрона» Беншимол (на переднем плане) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец / купить фото

Многократный чемпион России уже имел возможность познакомиться с дебютантом премьер-лиги, дважды сыграв с ним на групповом этапе Кубка страны. Причем сначала «Зенит» явно недооценил «Акрон» и уступил по пенальти после ничьей 1:1 в основное время, но недавно взял убедительный реванш — 5:1. Правда, в том октябрьском матче не участвовал звездный джокер тольяттинцев Артем Дзюба, дозаявленный по ходу сезона, а вот сейчас нападающий вышел на игру против своего бывшего клуба, которому когда-то помог завоевать четыре чемпионских титула.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России уже показал, что так называемый порох в пороховницах у него еще остался, за три тура набрал четыре очка по системе «гол плюс пас» и только в предыдущей встрече с «Нижним Новгородом» не совершил результативных действий. И конечно, было интересно, чем 36-летний ветеран удивит «Зенит». При этом своеобразный преемник Дзюбы Александр Соболев, также перебравшийся в петербургский клуб из «Спартака», вновь не попал в стартовый состав, даже несмотря на то что в спарринге с сербской «Воеводиной» на прошлой неделе сделал дубль и отдал две голевые передачи.

Впрочем, Дзюба уже на седьмой минуте вызвал на поле врачей, и после короткого консилиума выяснилось, что из-за травмы он не сможет продолжить матч, в котором так и не успел коснуться мяча.

Но заменивший его Жилсон Беншимол так резво вошел в игру, что в штрафной площади «Зенита» сразу стало очень горячо. Стефан Лончар, а он с семью очками занимал десятое место в списке самых результативных футболистов нынешнего чемпионата, пробил рядом со штангой. Вскоре Кирилл Данилин бил, казалось бы, точно в цель, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок был бессилен, но их спас центральный защитник Нину, выбивший мяч из пустых ворот. Однако только «Акрон» поверил в себя, как гости тут же опустили его на землю. Дуглас Сантос с Клаудинью вывели на голевую позицию Андрея Мостового, и тот уверенно распорядился свободным пространством в чужой штрафной.

Тольяттинцы вроде бы не унывали и даже создали еще один хороший момент, когда Беншимол нанес удар с разворота из-под опекавшего его Нуралы Алипа. В том эпизоде «Зенит» выручил Латышонок. Но хозяева по-прежнему слишком гостеприимно играли в обороне и опять забыли про Мостового, а он подобрал отскок, принял мяч на грудь и с лёту отправил его в сетку. Получилось прямо в стиле Максима Глушенкова, отсутствовавшего по состоянию здоровья.

После этого «Акрон» уже, конечно, понял, что ему будет трудно рассчитывать на положительный исход матча.

К тому же перед перерывом петербуржцы повели 3:0 и досрочно закрыли тему. Матео Кассьерра подставил ногу под прострел Сантоса и забил свой пятый гол в чемпионате.

Во втором тайме «Зенит» мог еще не раз увеличить счет. Например, Вендел умудрился промахнуться по практически полностью открытым воротам, когда ему ассистировал Мостовой. Сам Мостовой оформил было хет-трик, но его третий гол пришлось отменить по причине офсайда, в который чуть ранее забрался Кассьерра. Хотя Лусиано Гонду все же воспользовался тем, что тольяттинские защитники любезно позволили ему зайти в штрафную, прицелиться и положить мяч в угол. Аргентинец также достиг отметки в пять голов.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве, после того как Константин Савичев заработал вторую желтую карточку. А гости выпустили на концовку Соболева. Впервые он забил за «Зенит» именно в кубковой встрече с «Акроном», и сейчас был близок к тому, чтобы отличиться, но угодил в перекладину. Зато вышедший на замену Артур огорчил вратаря Сергея Волкова и подвел неутешительный для тольяттинцев итог — 5:0. Благодаря этой победе петербуржцы с 29 очками возглавили премьер-лигу.

Александр Ильин