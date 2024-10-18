Три в одном
«Салют» для детей, их родителей и специалистов
Оздоровление, образование, социализация — таковы три направления работы центра комплексной реабилитации для детей «Салют», который открылся в Уфе 7 октября. Комплексный подход к реабилитации — то, на чем уже много лет настаивают специалисты-реабилитологи, с которыми работает Русфонд. Через год-два мы сможем оценить, насколько получается комплексный подход на практике.
Центр был создан по просьбе родителей детей с инвалидностью. В Башкортостане живет около 20 тыс. детей с инвалидностью, поэтому, как сообщают в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты, «потребность в таком центре огромная». И это даже если учесть, что в республике открыто пять государственных реабилитационных центров с двумя десятками филиалов, которые помогают 16 тыс. детей в год.
— В центре «Салют» помощь ежегодно смогут получать около 7 тыс. детей от рождения до 18 лет, а также их мамы и папы. Помощь будет осуществляться по принципу «единого окна», то есть детей будут одновременно лечить, учить и развивать у них социальные и бытовые навыки, — рассказала и.о. министра труда и социальной защиты республики Ленара Иванова. Места всем хватит — общая площадь центра — 25,7 тыс. кв. м. Строительство обошлось региональному бюджету в 2 млрд руб. Представители профильных министерств Башкортостана, ответственных за работу нового центра, говорят, что подобных проектов они еще не встречали.
Сейчас чиновники Башкортостана очень гордятся проектом и оперируют многообещающими цифрами. Социально-реабилитационный центр на 45 мест стационара и 250 посещений в день. Отделение медицинской реабилитации, рассчитанное на 45 мест. Школа «Йондоз» («Звезда») на 192 места, где обучение будут проходить и дети с ментальными и психическими особенностями, аутизмом. Родители смогут получать необходимые консультации специалистов: реабилитологов, педагогов, врачей, психологов. Взрослых научат ухаживать за ребенком с особенностями и развивать его. Осталось узнать главное — найдется ли для центра достаточно квалифицированных специалистов.
Медицинское отделение начало свою работу уже 4 октября, за несколько дней до официального открытия.
— Ежегодно медицинскую реабилитацию смогут проходить более 2,5 тыс. детей,— рассказал и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.— Для этого работают круглосуточный и дневной стационары. Медицинская помощь оказывается и амбулаторно.
В отделении работают 52 сотрудника, включая 13 врачей,— все специалисты, по словам Айрата Рахматуллина, повышают свою квалификацию в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один важный момент — медицинская реабилитация проводится при непосредственном участии специалистов мультидисциплинарной команды: невролога, врача физической реабилитационной медицины, медицинского психолога, логопеда, эрготерапевта и др.
В центре есть большой парк оборудования: от вертикализаторов до технологий виртуальной реальности.
Создатели центра хотят, чтобы реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» стал региональным центром компетенций по всем вопросам реабилитации и медицинской помощи семьям, где есть дети с инвалидностью или особенностями здоровья. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, уже этой осенью сюда приедет московская команда специалистов, которые поделятся со своими уфимскими коллегами лучшими реабилитационными методиками.