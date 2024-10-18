Три в одном

Оздоровление, образование, социализация — таковы три направления работы центра комплексной реабилитации для детей «Салют», который открылся в Уфе 7 октября. Комплексный подход к реабилитации — то, на чем уже много лет настаивают специалисты-реабилитологи, с которыми работает Русфонд. Через год-два мы сможем оценить, насколько получается комплексный подход на практике.

Центр был создан по просьбе родителей детей с инвалидностью. В Башкортостане живет около 20 тыс. детей с инвалидностью, поэтому, как сообщают в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты, «потребность в таком центре огромная». И это даже если учесть, что в республике открыто пять государственных реабилитационных центров с двумя десятками филиалов, которые помогают 16 тыс. детей в год.

— В центре «Салют» помощь ежегодно смогут получать около 7 тыс. детей от рождения до 18 лет, а также их мамы и папы. Помощь будет осуществляться по принципу «единого окна», то есть детей будут одновременно лечить, учить и развивать у них социальные и бытовые навыки, — рассказала и.о. министра труда и социальной защиты республики Ленара Иванова. Места всем хватит — общая площадь центра — 25,7 тыс. кв. м. Строительство обошлось региональному бюджету в 2 млрд руб. Представители профильных министерств Башкортостана, ответственных за работу нового центра, говорят, что подобных проектов они еще не встречали.

Сейчас чиновники Башкортостана очень гордятся проектом и оперируют многообещающими цифрами. Социально-реабилитационный центр на 45 мест стационара и 250 посещений в день. Отделение медицинской реабилитации, рассчитанное на 45 мест. Школа «Йондоз» («Звезда») на 192 места, где обучение будут проходить и дети с ментальными и психическими особенностями, аутизмом. Родители смогут получать необходимые консультации специалистов: реабилитологов, педагогов, врачей, психологов. Взрослых научат ухаживать за ребенком с особенностями и развивать его. Осталось узнать главное — найдется ли для центра достаточно квалифицированных специалистов.

Медицинское отделение начало свою работу уже 4 октября, за несколько дней до официального открытия.

— Ежегодно медицинскую реабилитацию смогут проходить более 2,5 тыс. детей,— рассказал и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.— Для этого работают круглосуточный и дневной стационары. Медицинская помощь оказывается и амбулаторно.

В отделении работают 52 сотрудника, включая 13 врачей,— все специалисты, по словам Айрата Рахматуллина, повышают свою квалификацию в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один важный момент — медицинская реабилитация проводится при непосредственном участии специалистов мультидисциплинарной команды: невролога, врача физической реабилитационной медицины, медицинского психолога, логопеда, эрготерапевта и др.

В центре есть большой парк оборудования: от вертикализаторов до технологий виртуальной реальности.

Создатели центра хотят, чтобы реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» стал региональным центром компетенций по всем вопросам реабилитации и медицинской помощи семьям, где есть дети с инвалидностью или особенностями здоровья. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, уже этой осенью сюда приедет московская команда специалистов, которые поделятся со своими уфимскими коллегами лучшими реабилитационными методиками.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда