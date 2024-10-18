Из свежей почты

Аня Смирнова, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 209 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 32 тыс. руб.

У нас три дочери-погодки. Аня — младшая, родилась в срок, но плохо набирала вес, ее часто рвало, и в развитии сильно отставала. Мы возили дочку в разные медцентры, самым эффективным оказалось лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ), поначалу мы оплачивали его сами, потом на помощь пришли благотворительные организации. Аня уже говорит простыми фразами, поет и рисует, запоминает стихи, учит буквы. Научилась сидеть и ходить, держась за руку. Лечение нужно продолжать, но без вашей помощи нам не справиться! Наталия Смирнова, Костромская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке нужно продолжать лечение — укрепить мышцы, улучшить координацию движений и равновесие, развивать мелкую моторику и речь».

Миша Слесарчук, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 176 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 27 тыс. руб.

Сынок родился с деформированной головой: затылок и лоб сильно выдавались. Врачи сказали, что со временем голова округлится. Но деформация становилась все заметнее, и мы добились направления в московскую больницу. Здесь нейрохирург объяснил, что у Миши преждевременно срослись теменные кости, это не дает мозгу нормально расти и развиваться и последствия могут быть крайне тяжелыми. Сына срочно прооперировали, теперь ему необходимо около года носить ортопедические шлемы. Операцию сделали по госквоте, но шлемы она не покрывает, а у нас таких денег нет. Евгений Слесарчук, Владимирская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку требуется коррекция формы головы с применением краниальных ортезов. В результате его голова приобретет анатомически правильную форму».

Арсений Опарин, 17 лет, деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 159 190 руб.

Внимание! Цена лечения 487 190 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 28 тыс. руб.

Арсений родился с тяжелым пороком — спинномозговой грыжей (Spina bifida). Обычно такие грыжи устраняют в первые дни жизни. Но врачи признали случай неоперабельным. Сын не мог ходить, не контролировал функции малого таза. Муж не вынес нагрузки, ушел от нас. Но я не сдавалась: каждый день мы делали массаж, гимнастику, укрепляли мышцы. К двум годам Арсений научился стоять с поддержкой, понемногу ходить. Но стопы ставил на ребро, и они подворачивались. Врачи говорят, что поможет только операция, но она платная, а у меня нет никаких сбережений. Помогите! Любовь Болотова, Ярославская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику нужна операция — реконструкция заднего и среднего отделов стоп. Надеюсь, в результате Арсений сможет нормально ходить, не испытывая боли и дискомфорта».

Катя Гульчина, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 216 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 175 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» – еще 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» – 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 36 тыс. руб.

Сразу после рождения у Кати обнаружили врожденный порок сердца — дефект межжелудочковой перегородки. Каждые полгода мы приезжали в Томский НИИ кардиологии на осмотр. Дочка нормально развивалась, занималась акробатикой и плавала в бассейне, нагрузки переносила спокойно. Мы уже решили, что беда миновала. Но на недавнем обследовании у Кати выявили недостаточность сердечного клапана. Чтобы избежать опасных осложнений, дочке требуется операция, которую можно провести щадяще, без вскрытия грудной клетки. Операция дорогая, оплатить ее мы не в состоянии. Юлия Дубинина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Кате требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее девочка быстро восстановится».

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