Агента открепили от земли

Крупному застройщику жилья — группе А101 Михаила Гуцериева в трех судебных инстанциях удалось отбиться от требований выплатить 19 млрд руб. малоизвестной на рынке компании «Джеранд». Эту сумму контрагент требовал выплатить за кадастровые услуги по переводу из одной категории в другую 875 га под бывшим племзаводом «Коммунарка» в Новой Москве. Юристы не исключают, что договоренности между партнерами были неформальными, поэтому истец и проиграл дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московского округа 17 октября не удовлетворил иск ООО «Джеранд» о взыскании 19 млрд руб. с АО «Прогресс», входящего в ГК А101. Таким образом, кассация поддержала решения суда первой инстанции и апелляции.

Спор между контрагентами возник еще в марте 2023 года. «Джеранд» потребовала от АО «Прогресс» возместить убытки, возникшие, по мнению компании, из-за неисполнения застройщиком условий агентского договора, действовавшего в 2018–2021 годах, говорится в материалах дела. Истец обязался оказать услуги по оформлению прав заказчика на участки, получив от застройщика в качестве вознаграждения 50% этих активов. Речь, в частности, идет о 875 га под бывшим племзаводом «Коммунарка» в Новой Москве. В ООО «Джеранд» и ГК А101 не ответили на запрос “Ъ”.

ГК А101 Михаила Гуцериева строит жилье в основном в Новой Москве. Объем текущего строительства компании составляет 1,45 млн кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Консолидированная выручка группы в 2023 году сократилась на 13% год к году, до 82 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО.

Об ООО «Джеранд» практически ничего не известно, за исключением того, что его учредителем, по данным СПАРК, является Андрей Герасимов. У участников рынка нет информации о его проектах и активах в сегменте недвижимости.

Опрошенные “Ъ” юристы называют спор между структурой А101 и «Джеранд» необычным. Например, нетипичен способ оплаты участками выполнение кадастровых услуг, считают в адвокатском бюро «Пропозитум». Скорее всего, предполагает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров, у правообладателя участков были большие сложности с их оформлением, что означает ограниченные возможности застраивать спорные земли.

Обычно в такой ситуации контрагент, разрешающий сложности, входит в акционерный капитал компании-застройщика, но в этой ситуации, констатирует эксперт, «исполнитель на доверии решил заключить лишь агентский договор».

Поэтому теперь, приходит к выводу господин Хантимиров, ООО «Джеранд» сложно доказать в суде действительность официально оказанных услуг.

Расчет суммы требования в 19 млрд руб. вызывает вопросы: очевидна несоразмерность рыночной стоимости услуг по оформлению прав на участки и суммы заявленного требования, отмечает советник практики недвижимости и строительства Seamless Legal Дмитрий Богданов. Официальные юридические услуги не могут, по словам Владимира Хантимирова, «стоить миллиарды рублей».

Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Москве, выступающая в споре третьим лицом, указывает, что у «Джеранд» отсутствовали финансовые и имущественные возможности для заключения сделок, образующих долговые обязательства на 19 млрд руб., следует из материалов дела. Зачастую финансовое состояние истца не имеет значения при решении вопроса о том, причинены ли ему убытки, указывает адвокат адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова.

185 миллиардов рублей вложат девелоперы в покупку участков под строительство жилья в РФ в 2024 году, по прогнозу CORE.XP.

Партнер юрфирмы Nova Inc Павел Желновод сомневается, что истец сможет доказать свои права в Верховном суде, так как нижестоящие суды не усмотрели признаков выполнения контракта со стороны агента. Юрист не исключает, что договоренности между контрагентами заключались на понятийном уровне, в таком случае перенести их в юридическую плоскость сложно.

Дарья Андрианова