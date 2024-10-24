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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору АО «Транспортная компания "Гранд сервис экспресс"» Александру Ганову

Александр Ганов

Александр Ганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Ганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр транспорта РФ Роман Старовойт:

— Уважаемый Александр Николаевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваш вклад в развитие транспорта страны важен и заметен. Под Вашим руководством компания «Гранд сервис экспресс» запускала пассажирское железнодорожное сообщение с Республикой Крым и городом Севастополь и продолжает эффективно работать на этом важном направлении. Уже в декабре мы вместе с Вами отметим 5-летие запуска поездов «Таврия». Вам как преданному делу профессионалу, прекрасному организатору, ответственно выполняющему важные государственные задачи, желаю поддержки деловых инициатив, сил справляться с новыми вызовами и, конечно, крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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