На ямы положили бюджет

60% региональных и межмуниципальных дорог будет отремонтировано к 2030 году. Таковы целевые показатели нового «дорожного» нацпроекта, обнародованные во вторник представителями Росавтодора. Дорожники и представители ГИБДД признаются, что достичь этих целей будет сложно. Планы подкрепят финансированием: планируемый объем федеральной поддержки, по подсчетам “Ъ”, составляет около 1 трлн руб. на 2025–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дорог в 2025–2027 годах власти готовы потратить около 1 трлн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На ремонт дорог в 2025–2027 годах власти готовы потратить около 1 трлн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2018 года автомобильные дороги в большинстве регионов ремонтируются и строятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), который завершается в этом году. Предварительные итоги проекта обнародовал вчера в ходе выставки «Дорога 2024», проходящей в Екатеринбурге, замглавы Росавтодора Игорь Костюченко. Всего за это время, перечислил он, построено и отремонтировано более 100 тыс. км дорог (общая протяженность дорожной сети РФ — 1,5 млн км).

По данным на 1 октября 2024 года, доля отремонтированных «регионалок» увеличилась с 43,6 до 53,8%, доля дорог городских агломераций (с населением более 200 тыс. человек) — с 44 до 83,3%.

С 2025 года ремонт и строительство будут происходить уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». БКД будет в него «плавно перетекать», уточнил Игорь Костюченко. К 2030 году доля взятых в работу региональных и межмуниципальных дорог должна увеличиться до 60%. Для дорог агломераций, автотрасс федерального значения и дорог, входящих в опорную сеть (140 тыс. км), установлен единый показатель: 85% должно быть приведено в нормативное состояние (и должно поддерживаться в таком виде). Смертность в ДТП к 2030 году должна быть снижена в 1,5 раза по сравнению с 2023-м и вдвое к 2036 году. В 2023 году, отметим, в ДТП погибло 14,5 тыс. граждан.

«Это только кажется, что задача несложная,— признался замначальника ГИБДД Олег Понарьин.— Старение автопарка тоже играет свою роль (в ухудшении безопасности движения.— “Ъ”). Но, надеюсь, мы с этой задачей справимся». Глава Росавтодора Роман Новиков добавил, что интенсивность движения на федеральных трассах в 2017–2023 годах выросла в 1,3 раза, что также осложняет достижение показателей.

Конкретной суммы затрат на новый нацпроект вчера названо не было.

В презентации Росавтодора приводился пример Уральского федерального округа, которому на период 2025–2027 годов планируется выделить 69 млрд руб. федеральной поддержки, что составляет 6,9% финансовой помощи для всех регионов. Таким образом, можно предположить, что общая сумма поддержки регионам составит около 1 трлн руб. на ближайшие три года. Впрочем, названные представителями Росавтодора показатели являются плановыми — они зависят от параметров федерального бюджета (и выделяемых на дорожную отрасль средств), проект которого сейчас обсуждается в Госдуме.

Региональные власти, кстати, настаивают на том, чтобы часть существующей финансовой нагрузки с них сняли. На панельной дискуссии, посвященной будущему опорной сети (а она включает федеральные и региональные дороги), представители ряда субъектов призывали передать всю сеть в собственность Росавтодора, чтобы ремонтировать и обслуживать ее по единому стандарту в рамках создания единого бесшовного автодорожного каркаса. Напомним, ранее существовала практика передачи «убитых» региональных трасс в федеральную собственность для ремонта и реконструкции, но она прекращена в 2022 году, в том числе по решению Минфина.

Иван Буранов, Екатеринбург